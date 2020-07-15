號召上凱道！館長嗆爆「台灣太多畸形法律」　2關鍵感嘆：當奴隸一輩子

▲館長吐槽，「立委正事不做，整天在那邊鬧」。（圖／翻攝自Facebook／飆悍）

記者周亭瑋／綜合報導

關心時事的「館長」陳之漢日前號召上凱道，針對稅金、居住正義等議題，為大眾權益發聲，他怒批，台灣有很多畸形的法律，圖利大財團，而一般人只能被迫當金錢的奴隸，他也直言「難道我買不起車、買不起房嗎？我為什麼要淌這個渾水？是為了各位阿！」

館長在昨晚直播再次表明，要上凱道替大家發聲，「你自己的權益不爭取，那些政治人物怎麼會幫你做，問題點根本不是出在你支持哪個政黨，我接下來要講的東西，是全台灣所有人，尤其是年輕一輩的人都會遇到的問題。」

請繼續往下閱讀...

他直言，台灣真的很扯，政府做了許多非常錯誤的決定，以及不公不義的政策，「我們台灣賣車怎麼賣？稅金高達60%阿，隨便買一台休旅車，然後選配就要破百萬，百萬你在台灣買到中階車款，但同樣的錢你在國外，可以買到豪車的初階車款，而這些到台灣就變成200萬、300萬，這公平嗎？」

館長接著砲轟，「車子是大家有需要就會買，不會因為你賣貴3倍、4倍，需求就變少啦，大家只是繳貸款，就像房子大家還是得買，1年光是這些車的稅金，政府就拿幾千億，你多繳那些錢，政府拿去幹嘛？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

他以燃料稅為例，表示很多先進國家都是隨油徵收，而台灣卻是看CC數，若怕運費、車費因此增加，針對營業使用車輛，政府可以將稅金減輕，或另有優惠；如此一來，就跟自用車隨油調整稅金不相衝突了，「畢竟你買什麼車那是你的自由吧！為什麼要隨著我的CC數，然後1年繳個8萬、10萬。」

另外，針對重機的稅金與路權問題，館長也強調，「為什麼要讓重機負擔這麼龐大的稅金，然後把路權取消掉，你不要跟我講交通問題，這是公平性的問題，你在前面讓我繳這個稅，但又沒有路權，這不是很奇怪，要馬就降到跟一般機車差不多的稅，然後大家就都別吵了。」

對於高房價的現況，館長也有話說，「台灣就是奴性重！你去台北買一間50年的公寓還要2000萬，背個20年，然後你從買房、買車那刻起，就要當金錢的奴隸，20年後終於還完了，當奴隸當了一輩子，還是那些財團在爽。」

在一番激昂的論述後，館長不禁感嘆，「我上街幫大家爭取福利有錯嗎？難道我買不起車、買不起房、沒有錢嗎？我為什麼要淌這個渾水，我淌這個渾水之後，貸款多難貸阿......。」