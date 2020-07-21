獨／高雄小貨車後車斗驚見「板凳男」　警：市區罕見...新法修正後最高罰金曝

▲駕駛開在路上，發現前方小貨車後車斗坐了人，不禁替他捏把冷汗。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

19日傍晚6點多有民眾在路上驚險直擊，前方的自小貨車後車斗內竟然有人拿小板凳直接坐在上面，貨車一路上速度雖然不快，但坐在後車斗的人沒辦法繫安全帶，一整路搖搖晃晃，他似乎擔心被檢舉，路上還不時左右張望，看起來險象環生，根據交通大隊員警指出，經民眾檢舉現行法令最高可罰9000元，未來新法修正後，檢舉金額更可能上看18000元。

這起事件發生在下班車潮巔峰時刻，高雄市九如路上，後方的駕駛從九如路開往屏東方向，轉往建國路時，跟在小貨車後方一段，車上的行車紀錄器清楚拍下整段過程。交通大隊執法組表示，一般這樣的情形，比較常出現在偏僻的山區，較少出現在市區路段，如果員警看到會進行勸阻，無法立即改善則會開罰。

另外，交通大隊執法組警務員蘇耀鴻也強調，民眾不管是直接乘坐在後車斗，還是拿板凳乘坐，若發生車禍意外，恐整個人摔出車外，十分危險！根據現行法令道交條例第30條第1項第6款處新台幣3000元以上、9000元以下，目前新法正在修正中，處法上限恐提高到兩倍罰則，也就是18000元整，警方呼籲民眾切勿以身試法。

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