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蓬佩奧改造中國？陸外交部反擊：那是註定會失敗的

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▲▼ 。（圖／翻攝自中國外交部）

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／翻攝自中國外交部）

記者謝欣辰／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）23日發表對華政策演講，呼籲世界各國與中國人民「改變中國共產黨的行為」。他的發言直接劍指中國共產黨，被外界視作是開啟新一場冷戰的新鐵幕演講。大陸外交部對此表示，蓬佩奧的「中美接觸失敗」完全不符合事實，他還提出「美國要改造中國」，此種企圖註定要失敗。

蓬佩奧作為美國最高層級的外交官，在演講中呼籲世界各國「改變」中國共產黨。

「我們，世界上的自由國家，必須以更加有創意和自信的方式，促使中國共產黨改變其行為，因為北京的作為威脅了我們的人民與繁榮。」

「這並非遏制政策。這是關於一個複雜而全新、前所未有的挑戰：蘇聯當時與自由世界隔離。而共產主義中國如今已經在這裏，在我們的國境之內，」蓬佩奧說，「如果自由世界不改變共產主義中國，共產主義中國就會改變我們。」

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

北京外交部例行記者會昨（29日）上有陸媒提問，蓬佩奧於尼克森總統圖書館談論有關美國與中國盲目接觸的舊政策已經失敗，中國並未如美方預期發生改變。中方對此有何評論？大陸外交部發言人汪文斌回應，近期，蓬佩奧等美國一些政客四處宣稱所謂「中美接觸失敗了」，「美國改造中國失敗了」，針對這些言論，中方已經闡明了有關立場。

汪文斌說，第一、所謂「中美接觸失敗」的說法，不尊重歷史，不符合事實。中美恢復交往和建交近50年來，中美雙邊各領域交流與合作不斷拓展和深化，兩國人民從中受益良多。據統計，中美經貿關係支撐美國國內260萬個就業崗位，超過7.25萬家美國企業在華投資興業。在多邊層面，從處理地區熱點問題到應對反恐、防擴散等全球性問題，中美合作辦成了許多有利於兩國、也有利於世界的大事。

第二、「美國改造中國」的企圖註定會失敗。每個國家所走的道路，都是基於各自文化傳統和歷史積澱，應該由本國人民來決定，任何勢力都沒有資格去否定其他國家選擇的道路。世界是豐富多彩的，中美儘管社會制度不同，但完全可以做到並行不悖，和平共存。

第三、蓬佩奧等人出於一己政治需要，否定過去40多年來美國以往歷屆政府的對華政策以及在對華關係上取得的進展，試圖重新挑起意識形態的對立，這即便在美國國內也不得人心。

汪文斌說，中美關係攸關兩國人民福祉和世界和平穩定。我們敦促蓬佩奧之流摒棄陳舊過時的冷戰思維和意識形態偏見，正確看待中國和中美關係，立即停止損害中方利益、破壞中美關係的言行，為兩國關係重回正常發展軌道創造必要條件。

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