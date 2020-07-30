美新冠檢測48hrs才有結果　比爾蓋茲痛批：完全浪費時間…根本不該收錢！　

▲比爾蓋茲透過基金會對疫苗研發捐贈數億美元。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國新冠肺炎死亡數超過15萬人，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）就怒批，美國大部分的檢測都是完全浪費的，因為需要太長的時間才能知道結果，如果人們可以盡快知道是否確診，就能立刻調整自己的行為，避免在等待結果期間再次傳染給他人。

比爾蓋茲28日接受《CNBC》訪問時表示，人們應該要能更快得到檢測結果，這樣就能夠立刻改變自己的行為，避免傳染給其他人，若超過48小時才得到結果，根本就不應該收費，「這個測試完全是浪費的，要為可能需要三天甚至整個星期才能得到的檢測結果付費，這簡直是瘋了。」

美國在疫情爆發初期未大範圍進行檢測，美國衛生及公共服務部（Department of health and Human Services）助理部長吉爾（Brett Giroir）也同意比爾蓋茲的觀點，認為檢測程序應該要改進，「在我們能在24小時內獲得結果前，我們永遠不會對檢測感到滿意，但我很滿意能到處做移動式檢測（point-of-care testing）。」

吉爾表示，目前美國的檢測有一半是在大型商業實驗室進行，平均需花上4.27天才能獲得結果，現在已經有另外兩家實驗室被授權進行檢測，這將有助於提高效率。另外，美國在28日實施了73萬3243次檢測，幾乎是4月底時的三倍。

據約翰霍普金斯大學數據統計，美國新冠肺炎確診數達442萬4806例，死亡人數為15萬676人，增速是6月初以來最快。

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