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快訊／掏空遠航35.9億　張綱維違反《證交法》遭求重刑…第一金董座等10人起訴

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▲▼ 遠航張綱維聲押庭第2次開庭 。（圖／記者劉昌松攝）

▲張綱維涉嫌掏空遠東航空公司遭檢察官提起公訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

遠航董事長張綱維，涉嫌以假財報、不良擔保品貸款方式，掏空遠航35.9億元，最後導致遠航周轉不靈，去年底無預警停飛遭廢照，台北地檢署認定張為圖私利，不顧飛航安全，任意挪用營收，債留遠航，30日依違反《證交法》、《銀行法》等多項罪名起訴張綱維，以及配合放貸的前合庫董座、現第一金控董座廖燦昌等，共10人，並請求對張、廖從重量刑。

曾是國內航線龍頭的遠東航空，2008年間就曾因遭前董事長崔湧掏空數億元而爆發財務危機，並一度停飛，後來法院裁准遠航重整，樺福集團張綱維從2009年起接手經營，被不少遠航主管和員工視為救世主，不過近年遠航仍陸續傳出財務問題，2019年底又因跳票2000萬元，公告無預警停飛。

▲▼第一金暨一銀董事長,廖燦昌。（圖／記者吳靜君攝）

▲第一金暨一銀董事長廖燦昌因在合作金庫任內協助張綱維非法貸款遭起訴。（資料照／記者吳靜君攝）

檢調2018年就接獲情資，遠航與樺福集團旗下樺壹等公司資金往來異常，追查懷疑張綱維當年在接手遠航時，就涉嫌以不實財報，讓法院誤信張資力雄厚，張之後開始用假債權等名目，挪用遠航資金數億元，再用淡水小坪頂八卦山的不值錢爛尾樓當擔保品，由遠航出面向合庫借貸22億元，用來支付個人在外欠債。

2019年底，遠航再次傳出跳票財務危機，還因無預警公告停飛，遭交通部廢止營運許可，張綱維之後又被發現，從遠航提領大量現金、把名畫等相關資產都寄放過戶到親人女友名下，檢察官林達2020年4月初將他傳喚到案，他自爆被地下錢莊、黑道追債，「有生命危險」，被法院認定有逃亡之虞，裁定羈押禁見並獲准延長羈押到8月為止。

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