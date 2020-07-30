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首宗教材書商間諜戰！工程師涉領「翰林」薪水幫「南一」研發教學系統遭搜索　

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▲▼翰林出版公司。（圖／翻攝官網）

▲翰林出版懷疑前員工帶槍投靠對手公司，提告妨害營業秘密等罪。（圖／翻攝官網）

記者劉昌松／台北報導

知名教科書商翰林出版公司的3名陳姓工程師，2年前陸續跳槽到對手南一書局上班，之後翰林自行研發的教師教學用系統出現問題，翰林追查發現，3名陳姓工程師，疑似在領翰林薪水的同時，幫南一測試類似系統，然後帶槍投靠南一，台北地檢署30日指揮調查局搜索南一書局等地點，並依涉嫌違反《營業秘密法》等罪嫌約談3人到案。

檢調獲報，這3名陳姓工程師，原本都在翰林出版公司數位部工作，其中1人還高居數位部經理職，不過經理率先在2017年9月間離職，接著2名部屬也相繼跟進，3人最後陸續轉戰南一書局的相關部門工作。

▲▼南一書局。（圖／翻攝官網）

▲南一書局開發出的教師教學系統與翰林出版的產品類似。（圖／翻攝官網）

之後翰林出版發現，自行開發出來的3套教師教學使用工具系統，出現操作不順等情形，由於這些系統攸關教材口碑，對公司產品行銷具有關鍵影響，翰林立即展開追查了解系統問題，沒想到從程式碼中，發現疑似有人在公司內部測試對手產品。

台北地檢署檢察官鄭少珏指揮調查局台北市調處進行蒐證比對後，30日兵分4路，前往搜索南一書局以及3名陳姓工程師相關處所，全案朝違反《營業秘密法》、《刑法》背信等罪嫌方向偵辦。

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