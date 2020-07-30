張綱維靠廖燦昌「債留遠航」手法曝　借30%高利貸入主+拿走營收+甩鍋爛尾樓

▲遠航董事長張綱維(左)與第一金控董事長廖燦昌都被檢察官起訴求處重刑。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署起訴遠航董事長張綱維涉嫌掏空遠航35.9億元，發現張最初能入主遠航，竟是靠借來年息30%的高利貸5億元，然後不斷以大水庫方式，挪用遠航營收，完全不增添、改善遠航機隊設備，最後還靠著10多年交情的合庫前董座廖燦昌大力相挺，用幾乎沒有價值的淡水八卦山爛尾樓擔保放貸，債留遠航，但2人犯後都毫無悔意，遭求處重刑。

起訴指出，張綱維原本獨資經營樺福集團，集團下20多間公司的資金如同「大水庫」，由張任意調度，但張2009年投資淡水小坪頂八卦山建案與山坡地，因整合困難等問題，出現資金短缺，開始向人借款周轉，此時得知遠航因財務危機進入重整，為了謀取兩岸直航等鉅額利益，開始美化樺福集團財報，讓法院相信有足夠資金可挹注遠航。

▲張綱維涉嫌向高利貸借錢投入遠航，最後透過合庫貸款債留遠航。（圖／北檢提供）

但事實上，已經欠了大筆債務的張綱維，找來的資金，是以年息30%借款5億元高利貸，等民航局同意遠航復航，張順利取得經營權後，又用原本樺福集團的營運模式，以「轉調」名義，把遠航的營收都轉入樺福集團，遠航賺了錢不能自己用，反而得上繳母公司，用來支付鉅額欠債，還要配合張綱維進行轉貸。

2016年間，安泰等債權銀行認為曝險部位過高，表明將停止授信，遠航面臨隨時破產危機，張綱維找上10多年交情的時任合庫董事長廖燦昌協助，廖竟不顧風險，主導讓遠航用一直賣不掉的八卦山爛尾樓當擔保，放貸22.5億元，張綱維取得資金解決個人財務危機，卻債留遠航，而合庫則將面臨擔保品不足額、求償無門的窘境。

▲起訴痛批張剛維讓遠航持續使用老舊的MD-80機隊，不添購汰換，置飛安不顧。（資料照／記者李毓康攝）

檢察官痛批張綱維把遠航當私人金庫，讓遠航使用全球幾乎沒人在用的MD-80老舊機隊，8架飛機輪流用拆換使用14顆引擎，多次發生故障及飛安事件，張綱維卻都置之不理，不添購飛機或汰換裝備；而廖燦昌身為公股民營銀行董座，因為私交就召集主管施壓，配合張綱維放貸，讓社會大眾承擔貸款損失，而2人至今都毫無悔意，因此請求法院從重量刑。

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