落魄畫面曝光！羈押近4個月…張綱維頂「滄桑白髮」現身　檢請求從重量刑

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

遠航董事長張綱維涉嫌掏空遠航35.9億元，最終導致遠航周轉不靈，去年底無預警停飛廢照。台北地檢署認定張綱維圖私利、債留遠航，今（30日）依違反《證交法》、《銀行法》等多項罪名起訴張綱維，以及配合放貸的前合庫董座、現第一金控董座廖燦昌等，共10人，並請求對張、廖從重量刑。遭羈押將近4個月的張綱維今下午1時許被提訊到北檢，下車時露出一頭滄桑白髮，與過往霸氣形象判若兩人。

▲張綱維30日下午提訊到北檢，頂著一頭滄桑白髮，與過往意氣風發形象大相逕庭。（圖／記者劉昌松攝）

遠東航空曾是國內航線龍頭，2008年間就曾因前董事長崔湧掏空數億元而爆發財務危機，經重整後於2009年轉由張綱維接手經營，當時內部還視張為救世主，不料近年來遠航陸續爆發財務危機，2019年底又因跳票2000萬元，無預警宣告停飛。

檢調早在2018年就已接獲情資，遠航與樺福集團旗下樺壹等公司資金往來異常，追查懷疑張綱維當年在接手遠航時，就涉嫌以不實財報，讓法院誤信張資力雄厚，張之後開始用假債權等名目，挪用遠航資金數億元，再用淡水小坪頂八卦山的不值錢爛尾樓當擔保品，由遠航出面向合庫借貸22億元，用來支付個人在外欠債。

2019年底，遠航再次傳出跳票財務危機，還因無預警公告停飛，遭交通部廢止營運許可，張綱維之後又被發現，從遠航提領大量現金、把名畫等相關資產都寄放過戶到親人女友名下，檢察官林達2020年4月2日將他傳喚到案，他自爆被地下錢莊、黑道追債，「有生命危險」，被法院認定有逃亡之虞，裁定羈押禁見。檢察官近日密集提訊張釐清案情，認為仍有事證待調查，25日正式向法院聲請延長羈押2個月。

▲第一金暨一銀董事長廖燦昌。（圖／記者吳靜君攝）



檢察官痛批張綱維把遠航當私人金庫，讓遠航使用全球幾乎沒人在用的MD-80老舊機隊，8架飛機輪流用拆換使用14顆引擎，多次發生故障及飛安事件，張綱維卻都置之不理，不添購飛機或汰換裝備；而廖燦昌身為公股民營銀行董座，因為私交就召集主管施壓，配合張綱維放貸，讓社會大眾承擔貸款損失，而2人至今都毫無悔意，因此請求法院從重量刑。

張綱維遭羈押近4個月後，30日下午被提訊到北檢，下車時頂著一頭滄桑白髮，身穿白色汗衫、短褲，腳上還踩著藍白拖鞋，落魄模樣宛若是一個糟老頭，與過往意氣風發的多金、霸氣的形象大相逕庭。

▼過去的張綱維意氣風發，如今風光不再。（圖／記者李毓康攝）





被稱為「地表最強磨皮神器」

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