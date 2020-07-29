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離婚太丟臉！獨居6年把前妻名字P回身分證上　暖男為幫朋友跑業績...慘了

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▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲中年男子為了隱瞞離婚6年的事實，變造身分證配偶欄而吃上官司。（示意圖／取自Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

中年男子阿明(化名)，離婚後不敢讓家人朋友知道，6年多來都獨自守著這個秘密，為了要幫朋友爭取信用卡業績，還特地用修圖軟體，把前妻的名字P回身分證上，並且把假的身分證拿給親弟弟，去辦理房子過戶，因此遭揭發，台北地檢署考量阿明無前科，已深感悔悟，處分緩起訴1年，條件是支付國庫5萬元。

據了解，40多歲的阿明是一般公司職員，2013年間和前妻辦理離婚登記後，身分證依法必須換成婚前的配偶欄空白樣式，但是阿明不希望這件事被人知道，所以一直沒告訴親友，因為阿明本來就比較少與人交際應酬，也就這樣過了6年多。

直到2019年間，因為有在銀行工作的同學想做業績，阿民答應幫忙辦張信用卡，要拿身分證出來的時候，突然想起配偶欄的問題，趕緊在家中先把正版身分證掃描進電腦，再用修圖軟體把前妻的名字P到背面配偶欄上，重新存檔後列印出來，交給同學去辦卡。

▲▼身分證樣本。（圖／資料照）

▲阿明把身分證掃描進電腦後，把前妻名字P進背面配偶欄。（示意圖／資料照）

同年間，因為要處理家中房產事務，阿明又拿了1份變造過的身分證，交給弟弟拿去地政事務所辦理移轉登記，但這次因為公家單位有戶役政系統連線，地政所人員發現阿明身分證上的記載，和實際紀錄不同，通知阿明要換新身分證再重新辦理，同時也在公務系統中發布通報。

阿明隱藏多年的祕密因此曝光，被警方移送台北地檢署偵辦後，對案情坦承不諱，承認實在不敢讓家人知道自己離婚的事實，才會觸法，而弟弟也完全不知情，才會拿假的身分證到公家機關辦事，檢察官考量他已經深表悔悟，應該知所警惕，因此給予緩起訴處分，處分期間1年，條件是支付國庫5萬元。

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