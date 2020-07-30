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第一金控董座廖燦昌曾獲蘇貞昌重用　羅智強怒嗆：還有臉當行政院長

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▲台北市議員羅智強。（資料照／記者羅婉庭攝）

▲台北市議員羅智強。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對第一金控董事長廖燦昌在擔任合庫董事長其間，因涉入遠航掏空案被台北地檢署起訴，台北市議羅智強30日將砲火對向行政院長蘇貞昌。他批評，廖燦昌因慶富案下台，蘇貞昌以「用人唯才」考量，重用他擔任現職，結果廖燦昌卻在合庫董事長任內涉入遠航掏空案，造成合庫虧損，「行政院長你還有臉幹得下去？」

北檢30日偵辦終結遠航掏空案，起訴遠航董事長張綱維及廖燦昌在內等10人，其中廖燦昌疑施壓基層維法放貸給遠航，遭檢方起訴並從重量刑。

對此，羅智強在臉書批評，2019年時，蘇貞昌堅持重用因慶富案下台的廖燦昌當第一金控董事長，且表示「用人唯才是唯一考量」，結果廖燦昌在合庫董事長任內，拿公家的錢去做自己的人情，違法放款遠航22.5億元，造成合庫虧損，「這樣的人，請問蘇貞昌你是用人唯才，還是用人唯財？」

羅智強也痛罵，「我批你女兒拿一千萬標案，被我一罵，尚有一點羞恥心，說下次不拿了，結果你堅持要用的人一爆，就是22億，這個人，是你當初強力背書的，現在發生這樣的事情，行政院長你還有臉幹得下去？什麼噁爛事，只要發生在民進黨，覺靑們全部當沒事，也算台灣奇景」。

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ET快訊
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