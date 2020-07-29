蘇貞昌承諾中小學「通通裝冷氣」　鍾佳濱憂城鄉差距「裝得起吹不起」

▲蘇貞昌日前宣布，全台國中小2年內將全面安裝冷氣。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌日前宣布，未來全台中小學全面安裝冷氣，預計在兩年內裝設完成。對此，民進黨立委鍾佳濱29日表示，「裝得起卻吹不起」的狀況現在已經存在，冷氣政策絕不能僅補助各校設置冷氣，卻對後續電費、維修費用不聞不問，在裝設冷氣的同時，也應在各校推動裝太陽能光電板，使用光電板發電支應學校電力需求。

為了解屏東縣轄內高級中等以下學校冷氣及太陽光電板裝設情形，評估行政院「班班有冷氣」政策執行時可能遭遇的困難，鍾佳濱日前針對全縣232所高級中等以下學校展開全面性電話調查，並與民進黨立委吳玉琴於29日召開記者會公布調查結果。

鍾佳濱表示，冷氣政策絕不能僅補助各校設置冷氣，卻對後續電費、維修費用不聞不問，否則在非都地區學校將因為學生家長無力負擔電費，學校也無力編列冷氣電費與維護費用，將陷入有冷氣卻不敢開的窘境，政府協助全國普設冷氣的美意反造成城鄉差距冷氣逆分配的反效果。

鍾佳濱建議，政府在裝設冷氣的同時，也應在各校推動裝太陽能光電板，使用光電板發電支應學校電力需求，「就像是給了乳牛也要附草皮，而不是讓家長還要自籌草料」。

▲民進黨立委鍾佳濱、吳玉琴召開「不怕裝不起，只怕吹不起」記者會。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

鍾佳濱指出，屏東縣內普通教室有安裝冷氣的學校僅54所，約四分之一，仍有162所（74％）學校普通教室並未安裝冷氣，安裝經費來源以政府補助款為最大宗共40所學校（69％），其次為學校預算共20校（35％）。

鍾佳濱進一步分析，普通教室沒有裝設冷氣的原因，139所學校（84％）存在預算短缺問題，97所學校（58％）則面臨電力系統老舊，並有63所學校（38％）擔心後續學生無力負擔電費與養護費用。鍾佳濱指出，非都地區面臨校舍老舊問題，政府應考量地方差距，在研擬冷氣計畫時一併編列配電盤和老舊線路改善預算。

鍾佳濱說，「裝得起卻吹不起」的狀況現在已經存在，行政院制訂政策時應該兼顧六都與非都會地區的差異，雖有超過八成（86％）的學校對「班班有冷氣政策」表達支持態度，更有超過一半的118校（55％）表示非常支持，但多位校長皆認為，中央應同時編列後續電費與維護費，不要讓冷氣機淪為擺設。

鍾佳濱呼籲，政府應在安裝冷氣的同時，推廣太陽能光電板，以光電板發電支應冷氣或學校其他用電，兼顧學生舒適學習環境與地球永續發展。

▲民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者李毓康攝）



吳玉琴則表示，城鄉差距的問題應該被重視，都會區冷氣費用多半是由家長支出，但在偏鄉或原住民族地區，如何有效應用綠能來減少家長的負擔，讓學童能真正吹到冷氣，是政府應該要妥善規劃的。

吳玉琴強調，在極端氣候的影響下，未來高溫環境恐怕會變成常態，想要有效減熱，就需要有更細緻的規劃，本次的調查結果值得行政院好好參考，希望行政院可以持續加強光電的利用，達到用電永續的目標。

其他人也看了這些...

►論文抄襲風波！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

►李眉蓁放棄中山碩士學位 江啟臣「我無法接受學術抄襲」：支持她勇敢面對錯誤

►李眉蓁落淚盼止血！講到「放棄學位」哽咽 401字聲明+2度鞠躬道歉

更多熱門新聞...

►李眉蓁淚崩宣布放棄碩士學位 吳益政：承認錯誤需要勇氣

►李眉蓁主動放棄學位 柯文哲：無法單方面拋棄、所有紛擾要回歸制度本身

►趙天麟：李眉蓁「別小看高雄人」…得承擔論文風波後座力

►振興一下我們的美麗