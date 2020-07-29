三倍券成本遭爆比馬政府多花2.9億　黃暐瀚「一張表」對比：到底誰騙了蘇貞昌？

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

為提振後疫情時帶的產業，政府發售振興三倍券刺激經濟，但屢遭外界質疑成本過高，行政院長蘇貞昌則稱印製成本不到前總統馬英九發消費券「19.6億元」的一半，只花了9億元，不過卻被國民黨立委洪孟楷揭露，其實花了22.5億元。對此，資深媒體人黃暐瀚比對消費券三倍券的預算書，質疑到底誰騙了蘇貞昌。

黃暐瀚上網確認消費券發放得成本，確認就是19.6億元，而蘇貞昌發券，只花了9億元；儘管前後發放張數不同，便宜了整整十億，算蘇貞昌施政有方。

不過，國民黨立委洪孟楷日前在臉書上發文痛批，三倍券在預算書上的成本竟然高達22.56億元，比馬政府時代紙本印刷的消費券還高出2.9億元，蔡政府比過去少發1600元，增加了數位化的支付方式，成本卻增加了2.9億元，「這樣濫用公帑真的比扯鈴還扯」。

黃暐瀚也質疑，當初信誓旦旦的九億，現在居然變成了22.5億？！「到底是誰騙了蘇貞昌？」並比對兩次預算，2009年消費券共花19.6億元，包括印刷費 2.64億元，封袋費 2300萬，宣傳費2800萬，金融兌付8.37億元。2020年三倍券共花22.56億元，包括印刷費 6.7億元，封袋費 8000萬，宣傳費1億2900萬，金融兌付與系統開發10.6億元。

黃暐瀚認為，什麼錢花得合理，什麼錢不合理，都可以檢討，可以比較，唯一不懂的是，明明整理花下來，要22億多，當初是誰跟蘇貞昌說「9億」？到底是誰，騙了蘇貞昌？

▲黃暐瀚比較消費券、三倍券成本。（圖／翻攝黃暐瀚直播）



▲三倍券。（圖／記者周宸亘攝）