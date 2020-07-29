蘇貞昌探視李登輝：欽佩他對台灣民主的貢獻　向家屬表示關心





▲行政院長蘇貞昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

關於高齡97歲的前總統李登輝最新狀況，28日晚間傳出離世消息，但台聯黨29日凌晨緊急澄清，消息是假的；總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌則在29日赴榮總探視，他表示，有向李登輝家屬表示關心，並且表達祝福。

前總統李登輝28日晚間驚傳病危，引起政壇高度關注，不少媒體徹夜駐守現場。總統蔡英文、賴清德、蘇貞昌座車於早上9點30分進入榮總地下室，並於10時15分左右離開榮總。總統府對外表示，蔡英文、賴清德、蘇貞昌聽取李前總統醫療團隊簡報，並感謝醫療團隊妥善照顧的辛勞。探視於10時10分結束。

針對上午前往榮總探望李登輝，蘇貞昌29日受訪時回應，李登輝對台灣民主的貢獻，為國家做事，大家非常敬佩。今天一早他和蔡英文、賴清德一起到醫院探望李登輝，也表示敬意跟關心。至於李登輝的狀況，應該由醫療團隊來說明比較清楚。

至於上午與李登輝家人碰面，有沒有聊些什麼？蘇貞昌說，「我們有向家屬表示關心，有對李前總統表示祝福。」

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