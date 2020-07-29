雲端最前線／投票率低「歹看」？綠營狂催高市補選熱度

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高雄市長補選8月15日投票，藍營盼在國民黨候選人李眉蓁論文事件後，能夠拉回至市政議題攻防；綠營方面，近期黨內推估投票率恐怕僅有四成多，擔心票數不高勝選「歹看」，讓民進黨候選人陳其邁力拚拉高投票率，並呼籲青年返鄉投票，希望得票數能超過2018年市長選舉。《雲端最前線》29日邀請立法委員陳玉珍、台北市議員林穎孟、民眾黨發言人楊寶楨以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

前總統李登輝今年2月喝牛奶嗆到緊急送醫，住院觀察。不過，近日網路卻謠傳李登輝病逝消息，對此，李登輝辦公室主任王燕軍29日上午在台北榮總出面說明，而總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌座車稍早進入榮總地下室，並於10點15分左右隊離開榮總。

美國聯邦眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）將正式提出「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act）。他表示，法案強調必須與台灣進行和平談判，若中國選擇武力犯台將須承擔後果。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。