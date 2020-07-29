「客庄券」350萬人登記　中午抽出14萬幸運兒！獲獎率不到4%





▲客庄卷今日中午抽出14萬獲獎民眾。（圖／翻攝自Facebook／客家委員會）

記者崔至雲／台北報導

客家委員會發放28萬份新台幣800元「浪漫客庄券」，根據統計，從7月22日至28日開放民眾登記共358萬5310人參與登記，今（29日）將由客委會副主委鍾孔熠以直播方式，公開抽出14萬份幸運得主，獲獎率僅3.9%，民眾下午5時前就可以收到中獎簡訊。

客委會今日抽出「浪漫客庄券」獲獎民眾，客委會指出，這次「客庄券」共有4大亮點，「真、心、好、購」，合作店家及民眾只要透過LINE@，即可與客委會變好友「真」容易；可由年輕人幫長輩登錄領券，最貼「心」；手機消費輕松付，「好」實用；店家整合多券使用，「購」便利。期望在後疫情時期，民眾可以至客庄找尋最豐富、最多元的客家文化風情，以達帶動客庄地區消費動能，及振興客庄觀光產業之目的。

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客委會也表示，下午5時收到簡訊外，晚上7時也可上網查詢抽籤結果，請民眾毋使驚，只要在使用前領取成功即可。另外，從8月1日起，民眾即可持電子票券至全台11個縣市70個客家文化重點發展區計超過4,000家「浪漫客庄遊指定店」消費使用，各店家訊息可於Line活動專區查詢，歡迎民眾結合振興三倍券等一起使用，結帳時只需打開票券掃描QRcode，每消費滿100元即可折抵1張，最高可一次折抵800元。

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