邱顯智爆公股行庫強制三倍券綁定「台灣Pay」 　財政部：秉持開放鼓勵態度

▲時代力量立委邱顯智召開「綁架公股行員 強迫三倍券綁定台灣PAY 這就是財政部的推廣方案？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

振興三倍券發行已近半個月，時代力量立委邱顯智29日表示，近日接獲許多八大公股行庫的行員陳情，表示遭到公股行庫要求三倍券必須綁定「台灣Pay」，且財政部為了推廣台灣Pay，甚至向公股行庫下達KPI（關鍵績效指標）。對此，財政部國庫署回應，財政部秉持著開放與鼓勵的態度，絕對不會強制公股行庫員工綁定台灣Pay，更不會要求銀行設定KPI，「我們不會強迫員工做這種事」。

時代力量立委邱顯智、陳椒華29日上午於立法院召開「綁架公股行員，強迫三倍券綁定台灣PAY，這就是財政部的推廣方案？」記者會，並針對公股行庫有無強迫行員三倍券綁定台灣Pay，提出各行庫吹哨者提供的第一手資料。

邱顯智表示，近日接獲許多八大公股行庫的行員陳情，表示遭到公股行庫要求三倍券必須綁定「台灣Pay」，財政部甚至向公股行庫下達KPI，希望藉此提高三倍券綁定台灣Pay的數量。

邱顯智說，經發文財政部要求說明相關推廣情形，財政部僅回文表示，未曾強迫公股銀行行員以台灣 Pay綁定振興三倍券，僅台灣土地銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行等3家，為利引導客戶綁定消費，獲得加碼回饋，請行員優先體驗台灣 Pay綁定數位三倍券，與銀行行員的說法完全對不起來。

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



陳椒華指出，台灣Pay早被許多人詬病成效不彰，現在為了綁定三倍振興券，甚至用強迫式、制定KPI等手法要達成目標，導致公股銀行的員工非常痛苦，自己與親友被迫必須綁定台灣Pay，讓她質疑公股行庫的主管才是最大受益者，呼籲財政部一定要查清楚。

對此，財政部國庫署主任秘書馬小慧表示，台灣Pay是為了配合政府推動行動支付，普及率要在2020年達到90%的政策目標，因此在三倍券的綁定加碼了很多優惠活動，財政部秉持著開放與鼓勵的態度，絕對不會強制公股行庫員工綁定台灣Pay，更不會要求銀行設定KPI，財政部在勞資關係的和諧下，「不會強迫員工做這種事」。

馬小慧也指出，本次紙本券佔據三倍券總發行量的85%，反觀數位支付僅佔15%，顯見紙本券仍然有其優勢，財政部也理解員工心態，不會強制員工一定要怎麼樣，6月在公股金融會議也再次宣導，銀行對基層員工要使用獎勵的方式，財政部會更加重視員工的心聲，並儘速將意見帶回對公股銀行進行宣導與要求。

▲財政部國庫署主秘馬小惠。（圖／記者屠惠剛攝）



邱顯智要求，財政部應該明文表示，禁止八大行庫以任何形式要求行員三倍券綁定台灣PAY，以及不該以設定KPI的方式推廣台灣PAY。

對此，馬小惠表示，政府發行三倍券是為了振興經濟，但公股行庫的行員有自己的財產權，即便與銀行有權利關係，財產權也不應該涉及到此層面，還是要回歸到勞資關係、尊重財產權的支配。

馬小惠強調，財政部會抓住份際，不會強制公股行庫行員綁定台灣Pay，甚至向銀行制定KPI，三倍振興券已經上路一段時間，財政部會將員工的心情攜回，盡快透過公股金融會議的平台進行宣導。

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