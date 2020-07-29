影／國民黨公布證據！控陳其邁利用市府資源「已涉賄選」

記者徐政璿／台北報導

國民黨副秘書長李彥秀28日主持「野台」，播出民眾爆料影片，陳其邁的競選副總幹事連立堅，在高市府所補助的「打狗盃圍棋錦標賽」，眾多小選手面前，公開為陳其邁拉票。李眉蓁競選總部發言人鄭照新指出，連立堅已涉及期約賄選，檢調應依法偵辦。

高雄市體育會圍棋委員會的主任委員連立堅，於6月28日的打狗盃圍棋錦標賽致詞時，公開幫陳其邁拉票，用詞非常露骨，包括：「如果主任委員跟市長的關係密切，以後支持圍棋運動的力道，就會加大、加深」、「在這樣特殊的默契，承諾之下，(如果陳其邁當選)會對圍棋運動，有很大的幫助」。

鄭照新說，打狗盃圍棋比賽，是由高雄市政府撥經費補助，也擔任指導單位，連立堅卻以比賽之名，行強迫推銷之實，再加上比賽是有獎金的，連立堅的行為已經涉及期約賄選。

立委林奕華則以擔任雙北教育局長的經驗指出，體育活動，最忌諱的就是涉入政治，家長們對於這樣的行為也非常反感。林奕華說，陳其邁陣營這樣的作為，難道是要教育小朋友，「做事不重要，找關係才重要？」

前立委陳宜民也感嘆，陳其邁行政不中立到這種程度，也難怪他在擔任行政院副院長時，還去掛名國際期刊論文的第一作者。陳宜民指出，陳其邁的論文用到健保資料庫，卻沒有申請IRB的倫理審查，這是非常有爭議的地方。

丁守中前發言人楊植斗說，韓國瑜當市長，補助不分黨派，為了推廣圍棋活動，雖然連立堅是民進黨籍，依然補助他的協會辦圍棋比賽。相形之下，民進黨「拿納稅人的錢，去幫陳其邁強迫推銷」，難道高雄人，真的看得下去嗎？

▼民進黨高雄市長補選候選人陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）