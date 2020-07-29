楊秋興轟洗學歷「不分黨派都有」：這些人心裡應該很虛！　曝市長補選要投他

▲前高雄縣長楊秋興 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁遭踢爆碩士論文96％抄自他人論文，衝擊她原已低迷的選情，這也讓前高雄縣長楊秋興看不下去，直呼實在太不應該，他也批評很多政治人物沒時間去上課，也沒時間寫論文找槍手代寫，就為了拿到學歷讓選舉好看一點，更表示不分黨派都有這樣的狀況。

對於李眉蓁學歷風波止不住，就連前高雄縣長楊秋興也看不下去，表示有些話在心裡很久了。他指出，念大學期間笑很多人去美國野雞大學拿文憑，但台灣也有不少政治人物都拿學歷來漂白，就是為了讓選舉能好看一點，但沒去上課、也沒時間寫論文只能找槍手代寫，實在太不應該，這樣的事由來已久，點名中山大學情況嚴重。至於是哪些人？楊秋興則保留說：「就不多說了，但這些政治人物現在心裡應該很虛，心裡有數。」

他指出，其實不分黨派很多政治人物都有這樣的狀況，如果活到老、學到老，是應該的，但只拿學歷不去念書就不對，甚至是拿碩士來漂白。楊秋興也指出，自己生活在高雄對中山大學很了解，有許多政治人物都會選擇中山大學，但中山大學也屬於中字輩，是高雄數一數二的國立大學，但沒有好好把關，審核機制要更嚴謹，更要一視同仁。

至於補選將至，楊秋興也表示，這次市長補選一定會去投票，他提及，過去高雄市長都是外地人，做完市長就離開高雄，薪資調查高雄是六都之末，因此希望這次是高雄人來當市長，因此先前才表示民眾黨立委蔡壁如曾要拜訪他，但他也對外表示若是為了選市長就別了。

▲楊秋興表示這次補選會支持陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

他認為高雄目前還是落後太多，自己沒有政黨，這次選人不選黨，他認為陳其邁兩年前落後，經過沉潛有改變，之前也當過代理市長對市政熟悉對高雄未來有幫助，因此他說「我會投陳其邁」，他也點出李眉蓁要當市長還太嫩，吳益政雖是民代也是朋友，但綜合考量下認為陳其邁還是較為適合。