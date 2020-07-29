　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊秋興轟洗學歷「不分黨派都有」：這些人心裡應該很虛！　曝市長補選要投他

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲楊秋興專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前高雄縣長楊秋興 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁遭踢爆碩士論文96％抄自他人論文，衝擊她原已低迷的選情，這也讓前高雄縣長楊秋興看不下去，直呼實在太不應該，他也批評很多政治人物沒時間去上課，也沒時間寫論文找槍手代寫，就為了拿到學歷讓選舉好看一點，更表示不分黨派都有這樣的狀況。

對於李眉蓁學歷風波止不住，就連前高雄縣長楊秋興也看不下去，表示有些話在心裡很久了。他指出，念大學期間笑很多人去美國野雞大學拿文憑，但台灣也有不少政治人物都拿學歷來漂白，就是為了讓選舉能好看一點，但沒去上課、也沒時間寫論文只能找槍手代寫，實在太不應該，這樣的事由來已久，點名中山大學情況嚴重。至於是哪些人？楊秋興則保留說：「就不多說了，但這些政治人物現在心裡應該很虛，心裡有數。」

他指出，其實不分黨派很多政治人物都有這樣的狀況，如果活到老、學到老，是應該的，但只拿學歷不去念書就不對，甚至是拿碩士來漂白。楊秋興也指出，自己生活在高雄對中山大學很了解，有許多政治人物都會選擇中山大學，但中山大學也屬於中字輩，是高雄數一數二的國立大學，但沒有好好把關，審核機制要更嚴謹，更要一視同仁。

至於補選將至，楊秋興也表示，這次市長補選一定會去投票，他提及，過去高雄市長都是外地人，做完市長就離開高雄，薪資調查高雄是六都之末，因此希望這次是高雄人來當市長，因此先前才表示民眾黨立委蔡壁如曾要拜訪他，但他也對外表示若是為了選市長就別了。

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲楊秋興表示這次補選會支持陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

他認為高雄目前還是落後太多，自己沒有政黨，這次選人不選黨，他認為陳其邁兩年前落後，經過沉潛有改變，之前也當過代理市長對市政熟悉對高雄未來有幫助，因此他說「我會投陳其邁」，他也點出李眉蓁要當市長還太嫩，吳益政雖是民代也是朋友，但綜合考量下認為陳其邁還是較為適合。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
苗栗阿祖護1歲嬰過馬路遭白車「直衝撞飛」慘死　恐怖奪命影片曝
快訊／動滋券出包！收中獎簡訊上動滋網一查「您未中籤」
動滋券開放網路查詢　輸入身分證號馬上開獎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡、賴、蘇已探視完李登輝　王燕軍避談病情

「李登輝是英雄人物」　柯文哲曝去年見面：看他穿睡衣就知身體不好

傳李登輝狀況不佳　陳水扁為他祝福

邱顯智爆公股行庫強制三倍券綁定「台灣Pay」 　財政部：秉持開放鼓勵態度

8/1開放外國人來台就醫　他憂成防疫破口全面淪陷：民進黨政府腦袋有問題？

影／國民黨公布證據！控陳其邁利用市府資源「已涉賄選」

快訊／蔡英文、賴清德十點赴北榮探視李登輝　王燕軍出面說明最新病情

三倍券成本遭爆比馬政府多花2.9億　黃暐瀚「一張表」對比：到底誰騙了蘇貞昌？

楊秋興轟洗學歷「不分黨派都有」：這些人心裡應該很虛！　曝市長補選要投他

智慧城市首長高峰會八月登場　柯文哲分享北市防疫政策

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

鬼鬼7個月沒工作「坐助理機車省錢」　多了時間「想談戀愛」...狂cue禾浩辰XDD

快訊／蔡、賴、蘇已探視完李登輝　王燕軍避談病情

「李登輝是英雄人物」　柯文哲曝去年見面：看他穿睡衣就知身體不好

傳李登輝狀況不佳　陳水扁為他祝福

邱顯智爆公股行庫強制三倍券綁定「台灣Pay」 　財政部：秉持開放鼓勵態度

8/1開放外國人來台就醫　他憂成防疫破口全面淪陷：民進黨政府腦袋有問題？

影／國民黨公布證據！控陳其邁利用市府資源「已涉賄選」

快訊／蔡英文、賴清德十點赴北榮探視李登輝　王燕軍出面說明最新病情

三倍券成本遭爆比馬政府多花2.9億　黃暐瀚「一張表」對比：到底誰騙了蘇貞昌？

楊秋興轟洗學歷「不分黨派都有」：這些人心裡應該很虛！　曝市長補選要投他

智慧城市首長高峰會八月登場　柯文哲分享北市防疫政策

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

政治熱門新聞

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

快訊／蔡、賴赴北榮探視李登輝　王燕軍出面說明最新病情

張榮豐：我被兩蔣時代的「長途台」監聽嚇到

韓將復出？規劃全台謝票行程　朱立倫最害怕的事快成真

北市居家檢疫補助核准逾1293萬　8月預算見底再加碼延長政策

李眉蓁最新估票嚇壞江啟臣！　藍內部拱2人選黨主席

楊秋興轟洗學歷為選舉　曝市長補選投陳其邁

三倍券成本遭爆比馬政府多花2.9億　黃暐瀚「一張表」對比

侯友宜要收回環狀線　北捷：勿政治操作

罷免黃捷衝破第一階！5大理由曝光

高閔琳台大碩論送驗結果出爐　相似度僅「個位數」

台灣用電達高峰卻沒缺電？　蘇貞昌給關鍵原因

李眉蓁婆婆挨批失言　徐巧芯：很多人也物化吳怡農

陳其邁「取消挖石油」　李眉蓁尷尬回應

更多熱門

相關新聞

陳其邁教育政策提「六大策略」　再談滿天星計畫

陳其邁教育政策提「六大策略」　再談滿天星計畫

高雄市長補選進入最後關鍵時刻，高雄市教師職業工會28日主辦教育政見說明會，民進黨候選人陳其邁則派代表。對於滿天星計畫，陳其邁回應由於該計畫所需預算高達400億，但在韓市府任內，僅剩不到4億，教育基金應優先使用於擴大辦理雙語教學等，對於公務人員因業務需求赴國外考察及學習，當選後會支持。

陳玉珍澄清：從沒講過高雄是鄉下

陳玉珍澄清：從沒講過高雄是鄉下

葉元之：李眉蓁婆婆非歧視

葉元之：李眉蓁婆婆非歧視

幕後／地方派系推坑！李眉蓁成為不得不的選擇

幕後／地方派系推坑！李眉蓁成為不得不的選擇

李眉蓁論文風暴衝擊　江啟臣防線恐失守

李眉蓁論文風暴衝擊　江啟臣防線恐失守

關鍵字：

2020高雄市長補選李眉蓁楊秋興

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

周揚青公開對話！曝復合羅志祥真相

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

闖樂生療養院探險　4網紅遭法院判刑

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

分手談不攏！她慘遭男友重摔載回家性侵

苗栗「嬤推孫」過馬路！她被汽車猛撞亡

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面