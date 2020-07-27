「中央不要只會做民進黨的啦啦隊！」　吳益政怒喊：請重視高雄在地需求

▲吳益政挺新創，推出全新構想。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市長補選候選人吳益政27日召開政策記者會，他現場提出原創的構想：「舊市議會、左營眷村兩大場所打造成為高雄市『雙創新園區』」。他說「高雄要創新，益政挺新創」，上任後除了推動地方貨幣，也提出推動「智慧製造園區」，為解決城市發展問題，用創新方式解決市政問題，為使金融創新得以實現，將設置「國際金融科技園區」，讓高雄產業加速轉型。

競總發言人許韶娟說明，登記2號的高雄市長候選人吳益政，上週以17項聯合國永續發展目標（SDGs）為基礎，提出「陽光經濟」市政白皮書擘劃出四大願景，其中「把錢和人留在高雄」包括兩項永續發展目標，第一項為消除貧窮，以及第八項的良好工作與經濟發展。她進一步強調，行動方案包括發行高雄公益幣，將錢和資源留在高雄；打造雙創新園區，左營眷村為「智慧製造園區（文化設計聚落）」提振高雄經濟、舊市議會設置「國際金融科技園區」發展IT數位創業中心。

▲吳益政挺新創，推出全新構想。（圖／記者黃子倩翻攝）

吳益政表示，為了留住高雄人才，讓傳統工業轉型，目標是要讓「高雄品牌」可以發芽茁壯，他表示：「高雄問題，新創解決」，將高雄提升為產品美學的設計之都，將國際消費者都帶來高雄，也將高薪服務業帶入高雄，當服務業活絡後，金融保險、專業服務、倉儲物流等也會跟著轉型。

吳益政提出，「透過專案型式，提供一千個具未來性的就業機會，保障每人年薪50萬，由政府媒合產業需要的人才，讓人才可以流動，讓傳產可以加值，引進微型智慧製造、藝術創作、工業設計，用工業美學來帶動高雄下一波的產業革新！」

此外，他強調，「開放高雄，政府作莊」，新創公司的案源可以從高雄市既有的城市發展問題來衍生，換句話說，「這些要解決的城市發展問題，就是商機，用創新來解決市政問題，像是高雄幣、碳權交易、污染權排放交易等，在解決環境問題的同時，也創造出金融產品。」

吳益政加碼承諾：「我上任後，將推動高雄幣，並結合金融創新政策運用區塊鏈的技術，讓電子支付成為金融創新的基石」。吳益政重申，為了使金融創新得以實現，吳益政將爭取設置「國際金融科技園區」，發展IT數位創業中心，讓高雄產業加速轉型，唯有引進年輕人的創新思維，才能翻轉、刺激產業的創新與活化，讓「高雄」可以「很在地」又「很國際」，也展現出吳益政挺年輕人的決心！

不滿中央花資源替民進黨對手輔選，吳益政受訪時說出重話：「我是兩年解決20年的問題，因為談了20年的產業結構轉型，談了低薪的問題，都沒有人解決，撒什麼4千億、打什麼前瞻，你說要了解中央才能做？誒，是你中央要了解高雄，高雄產業需要什麼？年輕人需要什麼吧？不是要我們高雄了解中央在想什麼，我才能拿到那個錢，莫名其妙，我覺得蘇貞昌真的「老番癲」，是要解決高雄的問題才對，怎麼變成民進黨選舉的啦啦隊而已！」

▲吳益政挺新創，推出全新構想。（圖／記者黃子倩翻攝）

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