韓國瑜「滿天星計畫」是否延續　吳益政：支持！公務員再教育很重要

▲民眾黨候選人吳益政。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選開始進入倒數階段，對於前市長韓國瑜的哪些政策會繼續延續的問題，民進黨候選人陳其邁表示，對於未來若成功上任高雄市長，有兩項必須立即終止的政策，一為南海太平島挖石油，另一為滿天星計畫。不過，民眾黨候選人吳益政認為公務人員的再教育非常重要，是便宜又很好的投資。

高雄市選委會31日將舉行高雄市長補選公辦政見會，近日各候選人也就政見頻交鋒，陳其邁日前表示，他當選市長後，會停止執行前市長韓國瑜的多項政策，像是滿天星計畫。滿天星計畫是提供高雄市在地的大專校院學生以及高雄市政府公教警消人員報名申請，第一階段針對大專院校學校，第二階段將挑選優秀公教警消人員，讓這些優秀公教警消人員出國研習、見習，與世界各地朋友交流，拓展國際視野。

▲吳益政出席第三屆高雄市長補選候選人教育政見說明會。（圖／記者洪正達攝）

對此，吳益政28日受訪表示：「全力支持滿天星計畫，但不是他（韓國瑜）的滿天星，而是協助學生出國，且公務人員在職期間的再教育非常重要，像推動腳踏車，我講半天，他們不見得聽得懂，直接去考察自行車環境，對未來法規、設計一下子就到位了，我覺得是很便宜又很好投資。」他表示與陳其邁觀點不一樣，但名詞是不該講滿天星，對鼓勵公務人員有目的的考察，這是對城市發展轉型非常重要的工作。