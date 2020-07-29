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修正「花東地區發展條例」沒宜蘭　游錫堃允諾林姿妙協助納入

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▲▼在宜縣長林姿妙28日拜會下，老宜蘭縣長的立法院長游錫堃允諾，協助將宜蘭納入修正「花東地區發展條例」。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼在宜縣長林姿妙28日拜會下，老宜蘭縣長的立法院長游錫堃允諾，協助將宜蘭納入修正「花東地區發展條例」。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

拜託請協助將宜蘭納入修正「花東地區發展條例」適用範圍！宜縣長林姿妙28日拜會老縣長的立法院長游錫堃，以為宜蘭挹注更多資源及經費，打造蘭陽別有天，游錫堃當場允諾，協助修正花東地區發展條例。

為吸引人才東移及返鄉，立院通過「花東地區發展條例」，透過經費與資源挹注，推動花東地區的產業、創新、帶動經濟成長與擴大就業機會，提升公共設施與服務品質，維護自然生態景觀及多元文化特色，條例是獨缺宜蘭。宜蘭縣林姿妙縣長28日下午，前往立法院拜會院長游錫堃，爭取修正花東地區發展條例，將宜蘭納入法條適用範圍。

林姿妙表示，自國道5號開通以後，縣內各項公共設施服務與建設更需積極提升，惟宜蘭縣長期受限財政窘迫，公共服務提升速度未及需求增長的速度，致各項縣政的推動力有未逮。因此，拜會游錫堃，不僅考量游錫堃曾擔任宜蘭縣2屆縣長，清楚宜蘭的發展背景及所面臨的困難。

更希望游錫堃參考中央過去協助花東地區發展之精神與模式，協助花東地區發展條例的修正，將宜蘭納入法條適用範圍。如此不僅有助於推動縣政，也讓宜縣財政窘境獲得緩解。

宜縣府表示，宜蘭位於台灣東北，是大台北地區通往東部區域之門戶，更是東台灣重要轉運樞紐，完善交通建設將左右宜蘭的發展命脈。過去，宜蘭=縣政的長遠擘劃與推動莫不秉承於「2001新蘭陽」與「宜蘭縣總體規劃」的前瞻規劃下，一脈延續與貫徹，奠定宜蘭「觀光」、「環保」、「文化」與「資訊」立縣的根基。

另，宜縣觀光資源豐富，這些資源尚須積極提升點的質量服務，透過交通路網串連，搭配節慶活動，打造國際觀光亮點，建立屬於宜蘭的品牌；環保面向，良好生活環境與品質，是宜蘭人共同的驕傲，因此，兼顧環境及產業共榮，推動綠色與健康生活是宜蘭不變的目標；文化面向，宜蘭擁有豐富深厚的文化底蘊，配合當前三大文化政策文化民主、文化多樣與文化自主為核心價值，以持續加深宜縣文化底蘊，豐厚縣民文化涵養；資訊面向，因應社會瞬息萬變，建構宜蘭智慧環境，打造宜蘭成為現代智慧城市。

除了「交通」、「觀光」、「環境」、「文化」、「智慧」等面向發展願景外，其他如產業及就業、農業、水文、城鄉、安全、健康與社福等各面向願景及策略，亦需請託游錫堃及中央給予支持協助，共同為宜蘭縣打拚，縣府亦將全力配合在有限的財政資源下，積極擘劃縣內各項面向建設，拚出宜蘭好生活。

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