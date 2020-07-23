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宜蘭男與妻吵架...帶600萬現金離家出走！　家人急報警找到了

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▲▼帶600萬現金（下圖）負氣離家出走的黃男，被警方帶回派出所。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲帶600萬現金（上圖）負氣離家出走的黃男（下圖右），被警方帶回派出所。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

日前，宜蘭黃姓男子與妻在家吵架後，竟負氣帶著賣屋的600萬現金離家出走，家人焦急找人找錢深怕出意外，經一天一夜遍尋不著後，報請礁溪分局協尋，眼尖的礁溪警員從報案後50分鐘就找到黃男人車，並通知家屬到派出所清點黃男子所攜帶6百萬現金後，並由家屬載黃男返家團聚。

▲▼帶600萬現金（下圖）負氣離家出走的黃男，被警方帶回派出所。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

礁溪分局四城派出所所長陳俊成、警員李定晏等2員，日前接獲黃姓男子兒子報案說，黃男與妻子前一天在家發生激烈爭吵，黃男帶著6百萬元賣屋現金負氣離家，黃男家人焦急的找尋一天一夜均無所獲，深怕黃男發生意外，只好請求警方緊急協尋。

警方立即依緊急協尋受理並通報各單位協尋，另，黃男家人提供黃男可能前往龍潭地區寺廟寄居，警方依此線索找尋，於晚間途經吳沙國中前，警員李定晏等人鷹眼發現路旁一自小客車是黃男所駕駛車輛，立即折返上前盤查，確認車內男子為黃男後，立即帶回派出所安置並辦理撤尋，及通知家屬到派出所清點黃男所攜帶6百萬現金無誤後，交由家屬載黃男返家團聚，警方從受理報案至尋回黃男僅花費50分鐘，主動積極協尋親人，避免憾事發生，讓家屬相當感激。

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