五結鄉中興路平交道黃網線違停...駕駛收罰單驚呆！民代出面抱屈

▲宜蘭五結鄉中興路中里平交道，常火車雙向通行遮斷器上上下下，汽機車駕駛卡黃網線內收罰單驚呆。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭五結鄉中興路平交道黃網線違停，今（2020）年1至7月間開罰6件，機車罰1.5萬元、汽車罰3.4萬元，這平交道常是火車雙向通行，遮斷器上上下下，常讓駕駛卡在黃網狀線上，後方又有車隊進退不得，不違停就得闖平交道，21日地方民代為被檢舉受罰，一張就幾乎去掉1個月大半薪水的駕駛喊冤。

鐵路警察指出，最近因為宜蘭有檢舉達人，才讓臨停一事浮上檯面，鐵警收到民眾檢舉後，還會調閱平交道監視器比對，確定有違規事實才會開罰，不會單單以民眾的影片或相片來開罰。

五結鄉代表會主席廖啟賢表示，五結鄉中興路平交道，有個亂象非常嚴重，最近行車的人與騎車的人被開單 被開得很沒理，平交道是雙向火車再通行，遮斷器上下的時段，有些車會卡在黃網線上，遮斷器放下，後方又有車隊，讓駕駛進退不得。

若是警示聲的噹噹時，強行通過變成闖平道罰9萬，不闖而停在黃網線內上，汽車罰3.4萬、機車罰1.5萬元， 到底是要過、還是不要過。而中里平交道雙向火車通行，左邊火車剛過，但20秒後右邊火車又來，遮斷器又放下來，駕駛才停在黃網內被檢舉受罰，對駕駛是不公平的處罰。

廖啟賢強調，中里平交道火車一天約2百趟，火車交會時產生這個亂象，用路人進退不得，進變成闖平交道、停也違規，很不合理。

宜蘭縣議員簡松樹說，縣籍立委要針對種種鐵路平交道不合理的法令，去立法院或向鐵路警察局作通盤的檢討。

鐵路警察表示，平交道警鈴響起、號誌運作後，還會有6至8秒時間，遮斷器才會放下，用路人聽到警鈴響起與號誌運作後，如果車輛在平交道網狀線上，是可以前進通過平交道，不會依闖越平交道開罰，但如果車輛在白色停等線外，就要停等。

假設有用路人停在網狀線上，當時又警鈴響起、號誌運作不敢前進，因而遭檢舉，仍屬臨停會開罰，但這部分有申訴空間，可向監理機關提出申訴，當遮斷器放下，有汽機車前進在網狀線上臨停，這種就會開罰，平交道網狀線視同平交道的延伸，鐵警會不定時在平交道前呼籲民眾不要臨停。

一般路口的黃網線內臨停，汽機車均罰600元，但宜蘭平交道因有檢舉達人出沒，6月間，汽機車臨停平交道前地面黃網線內被檢舉多達36件成案，7月至今也有25件，鐵警每天接檢舉及民眾抱怨電話是接不完。而過去，平交道前黃網線臨停等火車，機車常是一整排違停，但因時間短及罰款重，警少取締，除非有人檢舉。

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