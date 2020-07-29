鼓勵新住民投入就業　移民署開辦「創意西點手作烘焙訓練班」

▲移民署嘉義縣服務站結合嘉義縣褓姆職業工會推廣新住民烘焙職訓班。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣服務站為了推廣新住民投入培力專業技 術，提升就業職能，與嘉義縣褓姆職業工會合作，共同推廣「創意西點 手作烘焙訓練班-新住民專班」，即日起至8月24日止，於該站服務 台受理新住民現場報名，褓姆工會每日上午8至12時將派遣就業服務人 員前往該站提供新住民職訓專班推廣服務。

▲移民署嘉義縣服務站。（圖／記者翁伊森翻攝）

由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署委託褓姆工會辦理的烘焙訓練班新住民專班，預計招滿30名新住民學員後正式開班，通過甄試入班培訓 的新住民學員，符合補助資格對象者，每人每月將可獲得1萬4,280元的 生活津貼。嘉義縣服務站將透過服務新住民的機會，將烘焙專班的訊息傳遞給需要的新住民，鼓勵新住民踴躍參加。

嘉義縣褓姆職業工會表示，新住民烘焙職訓專班以輔導新住民 考取烘焙丙級職業證照為目的，預定9月4日開課，11月26日結訓，於嘉 義縣太保市過溝里褓姆工會烘焙教室辦理，由專業講師指導新住民麵 包、蛋糕、精緻午茶西點、翻糖創意造型等各項烘焙技巧，並針對烘焙食品丙級試題實地操作，讓學員能順利通過證照檢定，為將來投入烘焙 工作培植基礎專業技能。

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，政府開辦新住民職訓專班，對於新住民投入就業相當有助益，且機會難得。移民署也積極投入新住民各 項培力工作，希望能加速新住民在臺生活適應，本次藉由服務站與褓姆 工會合力來推廣，讓政府照顧新住民的作為能夠發揮良好效果。

►他奶奶的美麗小秘訣