　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鼓勵新住民投入就業　移民署開辦「創意西點手作烘焙訓練班」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲移民署嘉義縣服務站推廣新住民烘焙職訓班。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲移民署嘉義縣服務站結合嘉義縣褓姆職業工會推廣新住民烘焙職訓班。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣服務站為了推廣新住民投入培力專業技 術，提升就業職能，與嘉義縣褓姆職業工會合作，共同推廣「創意西點 手作烘焙訓練班-新住民專班」，即日起至8月24日止，於該站服務 台受理新住民現場報名，褓姆工會每日上午8至12時將派遣就業服務人 員前往該站提供新住民職訓專班推廣服務。

▲移民署嘉義縣服務站推廣新住民烘焙職訓班。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲移民署嘉義縣服務站。（圖／記者翁伊森翻攝）

由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署委託褓姆工會辦理的烘焙訓練班新住民專班，預計招滿30名新住民學員後正式開班，通過甄試入班培訓 的新住民學員，符合補助資格對象者，每人每月將可獲得1萬4,280元的 生活津貼。嘉義縣服務站將透過服務新住民的機會，將烘焙專班的訊息傳遞給需要的新住民，鼓勵新住民踴躍參加。

嘉義縣褓姆職業工會表示，新住民烘焙職訓專班以輔導新住民 考取烘焙丙級職業證照為目的，預定9月4日開課，11月26日結訓，於嘉 義縣太保市過溝里褓姆工會烘焙教室辦理，由專業講師指導新住民麵 包、蛋糕、精緻午茶西點、翻糖創意造型等各項烘焙技巧，並針對烘焙食品丙級試題實地操作，讓學員能順利通過證照檢定，為將來投入烘焙 工作培植基礎專業技能。

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，政府開辦新住民職訓專班，對於新住民投入就業相當有助益，且機會難得。移民署也積極投入新住民各 項培力工作，希望能加速新住民在臺生活適應，本次藉由服務站與褓姆 工會合力來推廣，讓政府照顧新住民的作為能夠發揮良好效果。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
台塑老臣神操作！王永慶遺產10年滾成120億　不留給王文洋原
踩斷4歲兒腿...救球男說話了！館長聽完解釋超火大：回去要痛
快訊／14萬份客庄旅遊券開獎！查詢方式曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

很有軍事風格！花蓮國軍英雄館飄書香　打造飯店型圖書驛站

大雨來的正是時候！花蓮連續午後雷陣雨　農友：不用再顧水護田

不怕持續高溫就怕午後雷陣雨　花蓮200公頃龍鬚菜農剉咧等

南檢偵辦上櫃公司主管違反證交法被告被法院重判　確保經濟交易秩序

黃偉哲重視水域安全　邀集相關單位瞭解並呼籲民眾不要到非安全水域戲水

鼓勵新住民投入就業　移民署開辦「創意西點手作烘焙訓練班」

修正「花東地區發展條例」沒宜蘭　游錫堃允諾林姿妙協助納入

泰籍移工確診擴大採檢　鄭文燦：廠區189人初採為陰性

登革熱本土病例南下台南　台南市衛生局強化消毒並請民眾做好防蚊措施

暑假東海岸旅遊人潮飆高！較去年成長4成　都歷遊客中心最多

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

鬼鬼7個月沒工作「坐助理機車省錢」　多了時間「想談戀愛」...狂cue禾浩辰XDD

很有軍事風格！花蓮國軍英雄館飄書香　打造飯店型圖書驛站

大雨來的正是時候！花蓮連續午後雷陣雨　農友：不用再顧水護田

不怕持續高溫就怕午後雷陣雨　花蓮200公頃龍鬚菜農剉咧等

南檢偵辦上櫃公司主管違反證交法被告被法院重判　確保經濟交易秩序

黃偉哲重視水域安全　邀集相關單位瞭解並呼籲民眾不要到非安全水域戲水

鼓勵新住民投入就業　移民署開辦「創意西點手作烘焙訓練班」

修正「花東地區發展條例」沒宜蘭　游錫堃允諾林姿妙協助納入

泰籍移工確診擴大採檢　鄭文燦：廠區189人初採為陰性

登革熱本土病例南下台南　台南市衛生局強化消毒並請民眾做好防蚊措施

暑假東海岸旅遊人潮飆高！較去年成長4成　都歷遊客中心最多

現代將推出Santa Fe「N Performance套件」　內外勁裝視覺超殺！

壯了1倍！蔣友柏離婚後「進化大肌肌」...變台版馮迪索

丫頭婚後蜜月期　小禎潑冷水：新婚甜蜜是笑話！

欠200萬卡債！八大妹不做S「勵志故事神翻」曝30歲禮物　網勸1行業：超賺

向閨蜜哭訴：這輩子最大恥辱！前男友揭密「國小教練的手伸向她」

「北一女學渣」竄紅！　黃蓉曝建中男把妹老哏

屏東狂男亂砸車...藍波刀再撂倒2人躺血泊　警搜出「免死金牌」

14萬幸運兒抽出！今晚7點「客庄券」開放查詢　領獎懶人包一次看

長子開黑人同學玩笑被處分…艾力克斯終於PO文出聲！　「每個時刻都是教育的機會」

「我剛跟妳老公...」小三侵門踏戶搶人　員警妻求償百萬結果出爐

大師拿毛筆「擊倒4壯男」 擂台影片瘋傳！武術協會怒了

地方熱門新聞

雲林爆血汗工廠！1天站8.5小時…吃飯也要盯機台

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

貢寮卯澳灣未爆彈　軍方30日引爆

青埔新光影城推出　汽車露天電影夜

韓粉造謠郭台銘破產遭中共下逮捕令

眾神之都再推月老代言的神級零食

男子疲勞駕駛撞路邊車　怪逆向停車

台南女子失蹤消防人員下艇搜索未有所獲

小琉球塞爆　人氣麻花捲被清倉

金門大橋包商爭議　設備使用擺不平

台中推1億補助！電動機車「2方案汰換」　成長率6都第一

雙疫情夾擊啟動防疫會議　鄭文燦：整合防疫工作

台南南區體育路截彎取直保障安全

更多熱門

相關新聞

越南新住民柯鈺琴　獲移民署培力計畫尋根

越南新住民柯鈺琴　獲移民署培力計畫尋根

移民署舉辦「2020年新住民及其子女海外培力計畫」寒假梯次選拔，在眾多獲選的計畫之中，母親來自越南，台灣新二代的柯鈺琴脫穎而出，移民署指出：柯鈺琴對於語言特別有天賦，除了越語外，就讀淡江大學日文系的她能說一口流利的日文，還會英、中、粵、台共6種語言，深具多元文化及國際優勢。

民眾質疑「新住民領不了三倍券」

民眾質疑「新住民領不了三倍券」

雲林新住民「千粽送愛」弱勢家庭

雲林新住民「千粽送愛」弱勢家庭

徐國勇聯手新住民　繫五彩繩為台灣祈福　

徐國勇聯手新住民　繫五彩繩為台灣祈福　

移民署端節活動　嘉義新住民各國粽子大比拚

移民署端節活動　嘉義新住民各國粽子大比拚

關鍵字：

移民署南區事務大隊嘉義縣服務站新住民嘉義縣褓姆職業工會

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

中籤沒？　動滋券開放網路查詢

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

快訊／蔡、賴赴北榮探視李登輝　王燕軍出面說明最新病情

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

周揚青公開對話！曝復合羅志祥真相

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

闖樂生療養院探險　4網紅遭法院判刑

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面