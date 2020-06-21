徐國勇赴台東與新住民過端午　聯手繫五彩繩為台灣祈福　

▲徐國勇赴台東與新住民繫五彩繩慶端午。（圖／內政部提供，下同）



政治中心／綜合報導

端午連假即將到來，內政部長徐國勇21日來到台東，與新住民朋友一同歡慶端午，現場與新住民共同製作越南傳統的五彩繩，祈福台灣能夠永保安康，也鼓勵國人多來台東旅遊。

徐國勇表示，台灣是個充滿多元文化的社會，有許多新住民朋友的加入，才能共同打造台灣如今美麗的風貌。目前，國際間疫情仍然嚴峻，但由於台灣因應得宜，成功守住疫情沒有擴散開來，使國人還能維持正常的生活，國人只要做好個人健康防護，就可安心在國內旅遊，也鼓勵大家多到台東旅遊，感受這裡的好山好水好人情。

徐國勇和新住民朋友共同將親手製作的五彩繩繫在台灣圖像看板上，祈求台灣永保安康！活動中也安排了來自越南、印尼、泰國及中國等東南亞國家的新住民朋友們，各自準備家鄉特色的粽子到現場分享，展示在台灣這片土地上打拼的人們，面對疫情能夠「萬『粽』一心」，挺台灣、撐政府的防疫決心。

移民署也再次提醒，「擴大自行到案專案」時間只剩10天了，呼籲逾期外來人口在6月30日前，自行到移民署各縣市專勤隊報到。專案期間到案人士享有不收容、不管制及低罰鍰的優惠措施，過了專案期間就回歸原有規定，沒有優惠措施，相關資訊可撥打移民署「0800-024-881」專線，或勞動部「1955」專線洽詢。