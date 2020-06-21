移民署端午節多元活動　嘉義新住民各國粽子大比拚

▲移民署推多元文化活動，新住民齊聚白水湖慶端午。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為讓嘉義縣新住民體驗不同的端午節，營造新住民美滿溫馨家庭生活，移民署南區事務大隊嘉義縣服務站21日於嘉義縣東石鄉「白水湖蚵學家」，辦理「粽情粽意樂蚵蚵-多元文化活動」及「新住民家庭教育課程」。現場有50餘位新住民及家庭親子一起到場，聆聽北美國小退休校長王靜文女士講授生動的婚姻經營講座，下午並由「白水湖蚵學家」品牌創業傑出新住民陳長花，帶領參加學員體驗不同國家的端午節特色及體驗漁村養蚵生態活動，讓新住民家庭體驗豐富的端午節慶。

▲新住民手作自己國家粽子。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動由新住民手作母國風味的粽子，分享母國端午習俗的樂趣，並透過端午習俗中常見的避邪物設計創意活動，帶領新住民親子在艾草DIY及雄黃大花臉繪畫比賽中，發揮巧思及無限想像力，除了增進夫妻彼此的感情，拉進親子間的距離，也為「婚姻經營幸福秘訣」課程做了完美詮釋。

陳長花表示，疫情期間無法聚會，大家都很悶，還好現在疫情紓緩，配合政府防疫新生活運動，在白水湖蚵學家戶外庭園辦理這次活動，所有新住民及家人都很開心，感謝移民署為新住民舉辦這一次別具特色的端午節活動。

嘉義縣服務站林炳煌主任表示，為了讓新住民感受到政府對新住民關懷與照顧，服務站將持續規劃辦理新住民家庭教育課程及多元文化體驗活動，鼓勵新住民夫妻與親子共同參加，有效提升家庭內互動情感，讓家庭成員懂得互相尊重、包容、欣賞及接納多元異國文化，希望新住民都能安心在〝嘉〞生活，一起迎向幸福美好人生。

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