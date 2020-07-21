精通六國語言　越南新住民柯鈺琴獲移民署培力計畫尋根

▲參加移民署海外培力計畫的越南新住民柯鈺琴透過尋根之旅，豐富台灣在地多元文化。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署舉辦「2020年新住民及其子女海外培力計畫」寒假梯次選拔，在眾多獲選的計畫之中，母親來自越南，台灣新二代的柯鈺琴脫穎而出，移民署指出：柯鈺琴對於語言特別有天賦，除了越語外，就讀淡江大學日文系的她能說一口流利的日文，還會英、中、粵、台共6種語言，深具多元文化及國際優勢。

▲參加移民署海外培力計畫的越南新住民柯鈺琴透過尋根之旅，豐富台灣在地多元文化。（圖／記者張君豪翻攝）

也因為對於語言的喜愛，柯鈺琴從語言出發探尋其源，展開了返鄉之旅。這樣特別的回鄉經驗，讓她在36組77人中脫穎而出，獲得評審一致贊同，成為5組優選者之一，21日由移民署台北市服務站主任蘇慧雯頒發獎狀及5000元禮券給予鼓勵。

柯鈺琴透過這次的海外培力計畫回到越南，希望了解越南先祖遷徙故事。柯鈺琴祖先來自廣西，現在落籍越南許久，但仍有部分親戚說華語。柯鈺琴說，這就如台灣新一代將閩南語、客家語視作自己文化、血脈的一部份，但也對台灣這片土地仍擁有更深厚的情感。

移民署希望新住民及其子女利用海外培力計畫，培養擁有多元文化背景新二代，並鼓勵新二代利用寒暑假回到雙親母國，進行文化、語言的探索學習。本次寒假海外培力計畫將於7月25日於移民署新住民培力發展資訊網及本活動臉書粉絲專頁辦理線上成果發表，歡迎新住民及新二代透過平台尋根並學習多元文化，貢獻豐富台灣這塊土地。

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