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高雄最南區「不是林園」！李眉蓁發言人反擊：陳其邁你知道嗎…王浩宇傻了

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▲▼呂謦煒嗆陳其邁，王浩宇傻了。（合成圖／記者洪正達攝、翻攝臉書）

▲呂謦煒嗆陳其邁，王浩宇傻了。（合成圖／記者洪正達攝、翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁上台北錄節目，被桃園市議員王浩宇連環5題考倒，引起許多爭議，民進黨高雄市長候選人陳其邁也說「都是common sence（基本常識）」。對此，李眉蓁陣營發言人呂謦煒晚間反擊，其實陳其邁也不知道「高雄最南端在哪裡」，也因此又引來王浩宇的回應。

呂謦煒29日晚間在臉書貼文回擊，王浩宇在節目上故意問非常細節的問題，藉此把李眉蓁考倒，接著說「高雄最南端是林園區」，陳其邁也是做出這樣的回答，還說「這是基本常識」，「但是你們真的覺得林園是高雄的最南端嗎？」

呂謦煒嗆陳其邁，自稱「高雄最南端是基本常識的你，難道你不知道高雄市的最南端是旗津區的中興里嗎」。他提到，陳其邁做為行政院前副院長，難道會不曉得，包含太平島在內的東沙、中沙、南沙群島隸屬高雄市旗津區中興里，「是中華民國領土嗎？」

▼呂謦煒在臉書上拋出許多問題，連環質問陳其邁。（圖／記者洪正達攝）

▲▼李眉蓁競辦發言人呂謦煒 。（圖／記者洪正達攝）

呂謦煒指出，美國國務卿蓬佩奧承認將太平島當成「太平礁」，蔡政府的外交部竟然「表示歡迎」，「請問陳其邁，難道你也不承認南海諸島是隸屬於高雄市旗津區中興里的中華民國領土？」

他接著嗆，作為高雄市長候選人，他想質問陳其邁，「你難道也覺得太平島是太平礁嗎」，若不認為旗津區屬於高雄最南端的行政區，「是不是應該對隸屬於高雄人的東沙、中沙與南沙領土，對我們中華民國的領土問題表態？」

對此，王浩宇則回酸，李眉蓁說「最南的區是小港」，就算把南沙算進去，最南端是旗津區，李眉蓁還是連錯5題，「作為她的發言人，拜託不要提油救火好嗎？ 承諾會努力加油就好。何必一直凹？」

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