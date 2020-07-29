駁李眉蓁文宣抄襲　競辦發言人呂謦煒翻2014年標語嗆「踢到鐵板了！」

▲高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁競選文宣。（圖／翻攝自Facebook／李眉蓁）



實習記者李佩弦／台北報導

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁繼論文抄襲風暴後，又遭爆競選標語抄襲前屏東縣議員劉育豪在2018年競選時打出「屏東市、我們的事」的標語，不過，李眉蓁競總發言人呂謦煒拿出她在2014年競選市議員的文宣打臉，表示「抓包！民進黨劉育豪抄襲李眉蓁的競選標語，Wecare看到黑影就開槍的做法，這次踢到鐵板了！」

李眉蓁競選總部發言人呂謦煒28日在臉書上PO文，秀出李在2014年競選市議員時印有「高雄市，我的事」的文宣品，反擊外界競選標語抄襲說，「抓包！劉育豪抄襲李眉蓁的競選標語？李眉蓁早在2014年競選市議員時，『高雄市，我的事』就已經是她的競選標語，照Wecare的標準，劉育豪抄襲李眉蓁的競選標語，是不是已經證據確鑿？」

呂謦煒強調，希望這次的高雄市長選舉，能夠趕快回到正軌，把焦點放在對高雄的願景與市政主軸，而不是一直靠抹黑與打壓來選舉！

▼呂謦煒駁斥李眉蓁競選文宣抄襲。（圖／翻攝自Facebook／呂謦煒）



另一位發言人鄭照新也在臉書發文回擊外界指控，指出前屏東市議員劉育豪在2018年的文宣，不論文字、字體、背景顏色，還是箭頭設計，與國民黨台北市議員徐弘庭2014年競選文宣相似度極高，更批Wecare不說還好，「結果一比對，竟然是劉育豪抄襲徐弘庭」，要Wecare不要再誤傷自己人了。

▼鄭照新比對劉育豪與徐弘庭文宣，發現竟是劉育豪抄襲徐弘庭。（圖／翻攝自Facebook／鄭照新）

