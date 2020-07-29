可以買3個排骨便當！墾丁「烤干貝」一串240元　網看傻：以為是烤鳥蛋

▲4顆烤干貝240元。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

逛夜市買東西前都要先問價錢，否則不小心就會荷包失血！一名女網友表示，姊姊先前去逛墾丁大街，買了不少宵夜回民宿一起享用，其中有一串「北海道烤干貝」讓所有人都很好奇，想不到問出價錢後大家都嚇傻了，「一小串240，都可以買3個排骨便當了！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，姊姊回到民宿就拿出這串烤干貝要大家猜價錢，「大家聽到價錢整個狂笑！」因為已經好幾年沒來墾丁玩了，沒想到現在物價這麼貴，4顆比10元硬幣小的干貝竟然要價240元，平均一口就60元，雖然老闆事先有告知價錢，姊姊也心甘情願的付錢，但全家人聽到價格還是嚇了一跳，「真的是墾丁大街的東西，超級無敵爆貴。」

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▲最近逛過墾丁大街的網友說，攤販幾乎都有標價。（圖／記者陳崑福翻攝）



網友紛紛回應，「長的這麼圓像是重組干貝，團購一包1000g大概250元上下」、「還以為是烤鳥蛋勒」、「前陣子去墾丁買過，但我覺得沒有很好吃」、「去墾丁請吃麥當當或肯基基」。但也有人替攤販平反，至少老闆有事先說價格，原PO姊姊也同意購買，而且大部分商家都有清楚標價，「這次去墾丁，大街上的小吃物價感覺還好，絕大多數的小吃都有標價。」

據了解，疫情趨緩以後，各縣市的旅遊人潮都明顯增多。屏東警方表示，暑假第一周的六日就塞滿遊客，粗估有10萬人前往台東和墾丁地區旅遊，住房率平均達到9成，尤其是墾丁大街晚上幾乎是人山人海狀態。