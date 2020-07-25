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中埔模範父親表揚大會導入濃濃夜市趣　共築親子互動美好回憶

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▲中埔鄉模範父親。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔鄉舉辦模範父親表揚大會，圖為裕民村得獎者翁德三先生。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔鄉109年模範父親暨好人好事代表表揚活動，24日晚間於寶島饗宴會館舉行，縣長翁章梁、鄉長李碧菁、代表會主席何韻定、農會總幹事李碧雲、立委陳明文、議員邱銀海、各村村長及社區理事長等出席參與溫馨的表揚活動!除了安排表揚儀式，鄉公所另有精采的表演及美味佳餚祝賀每位受表揚者，現場更準備了幾項懷舊復古夜市常見的遊戲，有套圈圈、射氣球、撈金魚、打彈珠，讓大家作伙SAY(迺)夜市。

▲中埔鄉模範父親。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔鄉舉辦模範父親表揚大會，現場安排夜市活動營造親子互動感。（圖／記者翁伊森攝）

鄉長李碧菁表示，用心安排小遊戲就是希望藉由這樣溫馨趣味的親子互動，讓現場的爸爸跟子女共同闖關，勾起爸爸的童心及所有人的兒時記憶，增進親子互動及合作精神，共同下美好回憶

▲中埔鄉模範父親。（圖／記者翁伊森攝）

今年模範父親是中埔村「楊文山先生」，妻子也曾當選模範母親，倆人夫唱婦隨、相敬如賓，一同務農辛勤工作教養子女，對子女言行教育皆以身作則，以誠信為依歸教導子女，子女們受到父親薰陶，皆在工作岡位上奉獻心力。楊爸爸參加環保志工，每周為村里家園打掃環境，也熱心公益，為村里弱勢民眾長期物資援助!子女們受到父親影響，次子更是每年捐贈蔬菜參與中埔鄉公所舉辦的冬令救濟，楊爸爸鼓勵全家不遺餘力參與社會公益行善，樹立良好典範，更贏得鄰里推崇，實堪獲得模範父親殊榮!

▲中埔鄉模範父親。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔鄉好人好事代表頂埔村92歲黃禎祥。（圖／記者翁伊森攝）

好人好事則由代表頂埔村92歲黃禎祥獲選，黃過去曾任教師7年、教導主任33年，在教育界無怨無悔地付出，作育英才桃李滿天下；現任嘉義縣政府縣政顧問、中埔鄉公所鄉政顧問、和美村紫碧寺主委，出錢出力協助完成重建紫碧寺，捐助慈善團體物資協助困苦弱勢民眾，此熱心公益、樂善好施精神讓人敬佩!義行傳遍鄉里，値得讚許表揚。

▲中埔鄉模範父親。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔鄉特優村長龍門村張羅麵粉。（圖／記者翁伊森攝）

活動當晚同時表揚特優村長龍門村張羅麵粉村長、績優民政人員吳金才村幹事、孝行楷模隆興村黃金和先生。張羅村長曾任鄉政顧問及社區理事，努力推動社區環境綠美化及道路安全協助，積極成立社區照顧關懷據點、設置C級巷弄長照站!

▲中埔鄉模範父親。（圖／記者翁伊森攝）

▲中埔鄉優良村幹事吳金才。（圖／記者翁伊森攝）

村幹事吳金才多年來秉認真服務於工作岡位上不曾懈怠，用熱忱精神服務奉獻於民眾，協助村里長推展政令宣導及了解民眾需求反映民意。村長與民政人員都是公所為民服務的第一線人員，協助推展各項鄉政及政策宣導，扮演公所與民眾之間重要的溝通橋樑。有他們的用心付出，各項政策才能順利落實，在此特別感謝讚揚他們!


孝行楷模黃金和先生，初中畢業後體諒父母賺錢不易，便放棄求學北上工作，自立自強賺錢貼補家用。當高齡母親因意外跌倒、行走不良，黃先生有感長年在外打拼，無法隨侍老母親身邊，家中雖有手足，皆已各自成家立業，身為長男的黃先生決定一肩扛起照顧之責，做了返鄉決定。回鄉後黃先生靠打零工維生，不幸地母親又罹患失智症，症狀嚴重生活無法自理，需專人隨時在旁照料，黃先生因而無法外出打工，可貴的是兄弟姊妹生活雖不寬裕，也會互相幫忙，補貼生活費及母親需要的生活物品。生活中雖有親人、專業人員關心與協助，但母親的日常三餐及居家環境，黃先生則親力親為，事必躬親的孝行、樂觀面對的心態，足為大家表率！。


鄉長李碧菁表示，父親不會輕易說出我愛你，但不辭辛勞地工作為家庭付出，成為家庭穩靠的支柱，其實都是父親表達愛的方式，子女們要及時表達對父親的敬愛，關懷擁抱父親!另外，父親總是走在前頭，為子女開拓安全的道路，讓我們安心跟隨他的腳步探索人生，那是父親對我們的愛!然而時光飛逝，父親年年老去，如今換我們走在父親前頭或併肩而行，感恩的心要及時表達。

▲中埔鄉模範父親翁德三。（圖／記者翁伊森攝）

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