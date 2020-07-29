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歐盟反制港區國安法　宣布「限制對港出口鎮壓設備」

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文／中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電

歐洲聯盟28日晚間對中國實施「港區國安法」做出具體回應，認為中國行動違背國際承諾，將影響歐中關係，並將限制向香港出口鎮壓及監視設備。

▲▼歐盟針對「香港版國安法」22日發表聲明。（圖／路透社）

▲歐盟發布新聞稿聲援香港。（圖／路透社，下同）

代表歐盟27會員國政府的歐盟部長理事會（Council of the EU）發布新聞稿，表示經過各國討論後，歐盟28日表達對「港區國安法」的嚴重關切，重申歐盟在一國兩制原則下，支持香港高度自治及對香港人民的聲援，並在各領域採取協調一致的措施。

理事會進一步說明，各國在7月24日達成共識，認為中國通過「港區國安法」的行動違背中國根據1984年「中英聯合聲明」的國際承諾，中國的行動破壞信任，將影響中歐關係。

歐盟層級提出的一致支持香港政策包括限制出口可用於鎮壓或監視的敏感設備和技術、各國考慮提出庇護、移民及簽證和居住政策，另探索強化與香港學生和大學的獎學金和學術交流的可能性。

▲▼全國人大審議國安法，引起香港居民極度不安。（圖／路透社）

▲香港民眾走上街頭抗爭，表達對國安法的不滿。

此外，歐盟強調對民間社會的支持，另檢視「港區國安法」對會員國與香港引渡及其他相關協議的運作的影響等。

相較美國總統川普7月14日宣布簽署「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），可對實施港區國安法的中國官員與金融機構祭出制裁與簽證限制，以及加拿大、澳洲及英國宣布中止與香港的引渡協議，歐盟的反制行動有限。

歐盟的反應可能與歐洲盼與中國在今年底前達成投資協定，擴大產品出口有關。在發布對香港回應的同一天，歐盟與中國也舉行經貿會談， 歐盟副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表明，當前的危機使歐盟別無選擇，需與包括中國在內的全球夥伴攜手合作。（編輯：陳政一）

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