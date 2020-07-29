美國疫苗研發「速度破紀錄」　佛奇：第3階段試驗進展審慎樂觀

▲新冠肺炎全球流行，美國首次展開疫苗第3階段臨床試驗。（資料照／路透）



文／中央社華盛頓27日綜合外電報導

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇今天表示，一旦疫苗問世，官員必須克服民眾對疫苗的懷疑。在接連幾週確診人數激增後，有徵兆顯示疫情可能在高點轉趨穩定。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，佛奇（Anthony Fauci）告訴CNN記者布利澤（Wolf Blitzer），需要有個陣營在社區互動和推廣。

他說：「如果我們能普遍讓民眾接種疫苗，就能終結疫情、創造出免疫罩，避免疫情捲土重來。」

美國生技公司莫德納（Moderna）和美國國家過敏 與傳染病研究院共同研發的疫苗，今天起將展開首次第3階段臨床試驗。佛奇稱之為疫苗研發的「關鍵時刻」 ，並說他對進展「審慎樂觀」。

他說：「我們試圖了解是否真的有效。」「必須花上好幾個月來判定。」「從一月初連是什麼病毒都不知道，到第3階段的試驗，可謂是創紀錄的速度。」

在接連幾週的病例數激增，有一些徵兆顯示，美國 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情可能已在高點趨於穩定。

據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，7天單日新增病例數平均不到6萬 6000人，儘管數據依然高得嚇人，卻是美國10天來的最低點。

從亞利桑那州、德州與佛羅里達州的疫情趨勢可以看得更清楚。這些州在缺乏有效安全規範的情況下重新開放，自6月以來疫情快速傳播，然而新增病例數已趨緩甚至最近稍微減少。

但要說這些趨勢能否維持下去，目前仍為時過早。在全美各地，過去一週和前一週相比，有22州新增確診數增加、20州趨緩、8州下降。

儘管疫情可能在高點開始趨緩，國內7日的平均死亡人數卻開始增加。不過通常是在確診和住院人數激增後數週，才會出現死亡人數上升的現象。

法新社報導，約翰霍普金斯大學今天的即時統計資料顯示，美國24小時內新增5萬7039人確診與679人病故 。

美國在確診病例和病故人數都高居全球之冠，截至美東時間晚上8時30分，境內累計428萬6663人確診，14萬7588人不治。

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