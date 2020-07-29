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港女嫌男友「太快軟」吹風機狠燙下體！出庭爆哭否認5罪刑　醫師揭兩人求診內幕

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▲▼男子,陰莖,下體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小明（化名）下體遭吹風機燙傷，結痂還被麥女摳掉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

香港39歲麥姓女子自2018年認識32歲的小明（化名），原本論及婚嫁的兩人卻因為麥女性生活不滿足，而以吹風機燙下體方式對小明性虐待。麥女14日出庭時，將兩人性生活細節公諸法庭，表示與男友性交過程從沒滿足，因為對方若戴套幾秒就軟掉，若不戴套就變成幾秒鐘內射精。

小明透露自己2018年4月時認識了任職保險經紀的麥女，與對方相談甚歡，很快變成男女朋友並在5月同居。不料兩人甜蜜期結束得這麼快，小明為在2019年結婚而迅速買房，卻被麥女因「擅自簽約，沒有過問」為理由，以鐵棒、熱水、剪刀等打、潑、刺的方式施行虐待。麥女甚至多次因嫌棄小明太不持久，還會抓他頭撞牆，張嘴撕咬對方。

兩人交往4個月後，麥女趁小明在幫她吹頭髮時，一把搶過吹風機，強迫烘烤小明下體，造成他下體灼傷、起水泡，還想要把生殖器上已結痂的傷口摳掉。

綜合港媒報導，麥女被依蓄意傷人、襲擊致構成身體傷害等5罪起訴。她出庭時供稱，自己曾在加拿大滑雪遇上意外，一旦懷孕可能母子難保全，加上風水師曾告誡她未來子女都不是孝子，還會爭奪她的家產，她才因此很介意男友應戴套，否則懷孕後患太多。至於拿吹風機燙下體事件，麥女則辯稱是當天打算上床，卻因小明無法「硬起來」，聽他說要用吹風機加熱血液循環，才任對方去做，不是自己所為。

小明則在庭上指出，麥女除了「每天都要」以外，還會規定他不能在她高潮前射精，因此多次求助威而鋼。不過他說因為和對方上床壓力大，好幾次無法滿足她就挨揍，接著就被女方「吹風機伺候」；他說此事就是麥女性虐待，一般男性不會對自己下體做出這種事。

兩人2018年上門求診盧醫師，而盧醫師在此次出庭時作證，「對普通科醫生來說，這是一個特別的病例。」他說男性因性方面求診的情況下，還有女方陪同不算常見，而且麥女當時還對他提到下周即將去沖繩旅行，指著小明下體問他「不知道什麼時候可以用」？麥女對前述所有指控均予以否認，案件明天上午續審。

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