王又民：宋楚瑜得票50萬以內　韓國瑜就能50萬票小勝

▲王又民受訪。（圖／翻攝自中評社／記者李其樺攝）

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中評社雲林12月28日電（記者 李其樺）日本前駐台代表沼田幹夫日前分析，2020藍綠候選人票數差距可能是5個百分點或以內。雲林縣民意政團召集人王又民表示，若投票日前沒發生突發事件，預估韓國瑜可得630萬票，蔡英文總統580萬票，韓以50萬票差小勝，不過前提是藍營必須把宋楚瑜得票數壓到50萬票以下。但是如果再度發生類似兩顆子彈的事件，還是足以改寫大選結果。

宋楚瑜2016獲157萬票，2012獲36萬多票，落差甚高。

王又民為環球科技大學公共事務研究所碩士。過去經商，曾任兩屆斗六市代表、陸軍十軍團作戰官、雲林縣議會第17、18屆議員。現亦為環球科技大學講師、政治評論員。

王又民在雲林縣斗六市服務處接受中評社專訪表示，現行民調不準確的原因，除了取樣母體有問題，而且各家民調公司都犯了相同的錯誤，那就是往往把外縣市流動人口和本地人口湊合一起計算，那些流動人口戶籍都還留在原來的縣市，民調樣本無法做那麼細，兩者混合計算結果便造就民調失真。

王又民表示，以往藍營在全台各地掌握的農漁會系統估票經驗，每年大選各縣市能掌握的在地票源約有4成5左右，剩下5成5流動人口為無法掌握的票源；再以年齡層來區分，45歲以上的在地人口中，挺韓國瑜至少占7成。流動人口絕大部分為30歲以下來求學、工作的年輕族群，以他在各大學課堂所做民調，5成都是挺蔡英文總統，只有2成多是挺韓國瑜，將近3成未表態則是看風向決定投給誰，並不是年輕族群全都會投給蔡英文總統。

王又民分析，最近他綜合先前觀察和地下賭盤的數子來估算，韓國瑜可拿到630萬票，蔡英文總統則拿580萬票，兩人差距在50萬票上下。而且這些會投給韓國瑜的選民有8成為本地人口，2成為外地流動人口，蔡英文總統則相反，至少有6成是外地選民。

王又民認為，正是因為兩人實際差距不大，綠營才會從選前半年到現在不停攻擊韓國瑜，如果韓蔡民調真的有20％以上的差距，那就像2016年大選蔡英文總統以689萬票對朱立倫381萬票，淨贏300多萬票，那蔡英文總統直接躺著選就好了，還需要一直抹黑韓國瑜？

王又民指出，韓國瑜呼籲選民一致支持蔡英文總統的作法，形同將民調蓋牌，一方面讓綠營失去操弄風向的宣傳武器，另一方面現階段各家民調蔡英文總統都以10％、20％以上差距遙遙領先韓，這些數字不論真假，都可能讓部分傾向綠營的年輕選民認為蔡英文總統穩贏，屆時因為工作和車票不易購買，造成投票率不如預期，這也是韓陣營的民調蓋牌的作戰策略。

王又民強調，先前因為香港反送中和國民黨不分區名單等事件影響，導致韓國瑜優勢縮水，保守估計仍贏蔡50萬票，不過前提是藍營必須把宋楚瑜得票數壓到50萬票以下。但是如果再度發生類似兩顆子彈的事件，還是足以改寫大選結果。

▲王又民服務處鄰近斗六市上海路，街口懸掛大幅王又民海報。（圖／翻攝自中評社／記者李其樺攝）

▲王又民斗六服務處。（圖／翻攝自中評社／記者李其樺攝）

▲▼王又民斗六服務處。（圖／翻攝自中評社／記者李其樺攝）