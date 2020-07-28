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遭爆拉名檢當吸金工具　自救會長喊冤控告法官瀆職媒體加重誹謗

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記者劉昌松／台北報導

台北地檢署2017年起訴東信吸金案，被害人自救會會長朱冠亦也被認為是共犯，一審遭判刑2年4月，日前又有媒體爆料，朱找知名檢察官劉承武提供法律諮詢，取信其他股東，繼續吸金，對此，朱28日在其他股東陪同下，到北檢按鈴，指控不法分子掏空公司又利用法院的冤判，對他進行人格抹殺，按鈴控告承審法官涉嫌瀆職、報導媒體涉嫌加重誹謗。

▲▼ 東信吸金案朱冠亦 。（圖／記者劉昌松攝）

▲東信公司負責人朱冠亦控告法官審判瀆職，媒體報導涉嫌加重誹謗。（圖／記者劉昌松攝）

朱冠亦表示，東信公司4年多前被不法分子掏空，緊接著又受到司法的迫害壓制，法官把自由心證無限上綱，這些歹徒繼續利用法院的冤判、錯判，訴諸媒體進行鋪天蓋地的人格抹殺，對我個人清譽、公司營運、全體股東權益，還有我全家人的平安造成極大威脅。

根據法院判決，東信吸金案起因於，董事長黃文賢以虛偽增資、驗資等手法，把東信公司資本額衝到千萬元後，對外以「遠紅外線活化石」技術前景可期，公司即將上市，股價從300元起跳，將登上股王寶座等話術，吸金8825萬元，黃被依違反《證交法》等罪判刑6年，自救會會長朱冠亦則被認為是共犯，也遭判刑，目前上訴中。

▲▼檢察官劉承武。（圖／翻攝《雲端最前線》）

▲媒體報導檢察官劉承武被當成吸金招牌。（資料照／翻攝《雲端最前線》）

不過日前有媒體踢爆，朱冠亦現在擔任東信負責人，在群組中po出檢察官劉承武提供法律諮詢的影片，疑似要用名檢當背書招牌，對此，劉已否認知道對方身分以及涉案情形，朱則認為遭有心人士利用媒體散布不實訊息，毀壞他的名節，除了控告高院法官審判案件草率枉判，也要告報導媒體涉嫌公然侮辱等罪。

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