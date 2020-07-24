東吳法律系2學分《證交法》喊到5千！學生無法人工加選「衝堂賣課」

▲東吳大學。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

大學生公開在網路上賣法律系課程？東吳大學法律系日前在院務會議上通過選課制度，禁止學生「人工加選」，導致學生遇衝堂時，不可透過人工加選已經額滿的課，必須退掉已經選到的課來重新安排必修課程，但法律系課程壅擠，許多學生不願意退到原本的課程，避免最後兩頭空，因此臉書學校版上出現公然買賣課程交易行為，一堂2學分的《證交法》課程竟喊到5000元。

《ETtoday新聞雲》接獲到東吳大學法律系學生投訴，該生說明，由於東吳大學法律系於6月16日課程委員會與6月17日院務會議中通過選課制度改革，因此禁止學生人工加選，除非有系統無法處理之狀，導致學生遇到衝堂時不再可以透過人工加選另一門已經額滿的課，必須退掉已經選掉的課來重新安排必修課程。

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但學生表示，法律系課程本來就很壅擠，學生不願意退課避免最後可能兩頭空，所以竟然在學校版上出現公開課程買賣交易的行為。有學生在臉書社團上指出，「相信法律系的各位都受到系辦的突襲，但畢竟方法是人想出來的，小妹在這裡求售法律系國際私法的名額，意者請私、價格可談」。

▼東吳法律系學生在臉書上販售課程。（圖／翻攝臉書，下同）

短短幾天時間，就有上百則留言，不少學生推崇這樣的買賣課程方式，「買課買起來」、「太神啦！」、「系辦要不要開個實價登錄的網站」、「這是.... 系上學弟妹們也在振興經濟，活絡交易市場嗎」，甚至有學生直接喊價「刑訴應該價值10000」、「保險法500起+5點下課幫你買晚餐或點心」、「證交法5000」、「以發行振興購課券！好買、好用、好刺激」。

▲東吳法學院院長鄭冠宇表示，嚴厲譴責網路授課方式，希望學生不要繼續在網路上販售課程。（圖／記者周宸亘攝）

對此，東吳法學院院長鄭冠宇指出，系上原本的「人工加選」機制是體恤學生特殊情形，但發現許多學生都會因此找藉口希望利用「人工加選」，因此這次的院務會議才會取消該機制，希望可以回歸最初的選課方式，讓學生有自主管理課程的能力。

鄭冠宇坦言，日前就得知網路賣課的事情，因此在昨天下午就召開說明會，長達2個小時的時間，學生發表踴躍，系上也統整了很多學生的意見，未來會做選課機制的修正。但對於學生在上販售課程，鄭冠宇也表示，非常不贊成這樣的行為，已嚴厲譴責學生，因為這樣是破壞選課秩序，也希望學生不要繼續在網路上販售課程。

