虛偽增資126倍賣股賺2.4億元　萬寶祿生技女董座違反《證交法》起訴

▲萬寶祿女董座林淑惠遭約談時喊冤遭誤會。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

萬寶祿生技新藥公司近年宣稱取得巴西蘑菇培養專利，並把公司資本虛增126倍，從原本的2千萬元暴增到25億2千萬元，再透過地下盤商向投資人鼓吹，產品開發前景可期，誘騙投資人購買未上市股，大賺2.4億元，台北地檢署24日依違反《證交法》等罪，起訴萬寶祿負責人林淑惠、神菇玉生醫開發公司創辦人林建邦2人。

萬寶祿(ONE POWER)生技公司在2015年成立時，資本額僅2千萬元，以販售本草活性酵素為主業，負責人林淑惠先前遭檢調約談到案時，向採訪媒體喊冤，「誤會，一定有冤屈的」。

▲神菇玉生醫開發公司創辦人林建邦一併遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

但檢調獲報，萬寶祿從2017年到2018年間，向神菇玉生醫開發公司創辦人林建邦借用當時最夯的養身聖品「巴西蘑菇」培養專利，並一口氣把公司資本增加到25億2千萬元，再透過地下盤商發行未上市股票，不少投資人以為開發的產品前景可期，以每股78元價格買進。檢察官認定林淑惠和林建邦共謀用虛偽資訊，詐騙民眾投資購買未上市股票，涉嫌違反《證交法》等罪。

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