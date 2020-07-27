陸軍排長「自賜絕症」：化療易感染　連長衝醫院探視找嘸人… 診斷書竟是P圖

▲ 李姓前中尉排長裝病請假，連長跑到醫院探視發現他根本沒住院。（示意圖／記者林世文攝）

記者劉昌松／台北報導

李姓前陸軍中尉排長，在去年間因為不想回部隊，用小畫家把網路上找來的「間葉層腫瘤」診斷書改成自己的診斷證明，LINE給連長聲稱罹癌，開了刀後還要化療，容易感染，要請假住院，連長擔心部屬健康，到醫院探病卻找不到人，才發現李男裝病，李男不但被軍方列入汰除，27日再被依《陸海空軍刑法》意圖免除職役偽病等罪起訴。

李男原本在陸軍機步旅服志願役， 2019年8月間休假時，用LINE陸續傳了3張長庚醫院的診斷證明、掛號單等圖檔給連長，聲稱自己得了「間葉層腫瘤」，需要住院開刀，之後還要進行化療，化療期間容易受到感染，所以請部隊長官不用去探病。

不過連長還是抽空到長庚探視，李男為免東窗事發，一下說連長跑錯棟，一下又說自己是在台北院區，不是林口院區，最後被發現根本沒住院，才坦承因在部隊過的不愉快，不想回部隊，李男隨後就被列入汰除，台北地檢署檢察官調查後，依可處1年以上、7年以下徒刑的《陸海空軍刑法》意圖免除職役偽病等罪起訴。

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