台南「五子登科」吸金三倍券破億　黃偉哲：9天消費金額破億考慮加碼獎項

▲台南市政府「振興三倍券．台南好禮月月抽」活動，祭出房子、車子、銀子「五子登科」獎品，獲消費者熱烈迴響，才9天累積消費登錄金額就突破1億元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

搶三倍券商機，台南市政府「振興三倍券．台南好禮月月抽」活動，祭出房子、車子、銀子「五子登科」獎品，獲消費者熱烈迴響，台南市長黃偉哲24日宣布，活動自7月15日開跑以來，才9天累積消費登錄金額就突破1億元，黃偉哲感謝消費者對台南的支持。

黃偉哲指出，第一波抽獎將於8月17日登場，呼籲民眾把握機會，越早登錄抽獎機會越多，手邊有發票及登錄券的民眾千萬不要錯過。

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台南市長黃偉哲表示，振興抽獎活動在短短9天登錄金額就突破1億元，相信這樣的消費榮景只是開端而已，後續不論是報復性消費或是理性消費，都歡迎大家到台南消費。

黃偉哲打趣地說，台南旅宿、農特產及美食實力超強，好吃好玩好逛，不管是三倍券、農遊券、藝FUN券或各種券，「券」大家通通拿來台南消費，台南市政府也正在思考，若在一定時間內消費金額突破去年紀錄，可研議再加碼，至於是加碼更大獎或更多小獎，後續將請經發局再研究設計。

黃偉哲強調，近期在其他縣市發生遊客人數爆量導致旅遊品質下降，或業者趁勢哄抬價格等情形，這些都不容許在台南發生，包括旅宿費用、商品價格等，他要求消保官嚴加查察，發現業者違法屬實就會立即公布；旅館或景點整潔度如果有問題，環境及衛生相關單位會立即進行稽查並要求儘速改善，「不容許一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，台南旅遊的這個金字招牌，不會讓少數害群之馬破壞。

黃偉哲說，市府正在思考，如果在一定時間內，突破去年的消費金額，還要加碼。至於加碼是往上加碼還是往下加，還在想。往上加碼是說把這個頭獎的部分要往上堆疊，往下加碼是增加一些普獎，增加大家中獎的機率。是往上加還是往下加，還要再請經發局設計一下。總之，到目前為止，9天的消費登錄金額已經破億，可見這個榮景是可期的，因為消費熱季才剛開始，所以不管是衝著報復性的心，還是衝著這個理性的心，反正台南的這個暑假的觀光旅宿消費，包括消費券，包括現金，通通都是有大幅的成長，這點實在非常非常感謝各位消費者，包括市民朋友們對台南市的熱愛，也感謝各位外地來的朋友，對於所有台南好吃好玩好逛，這個要素能夠吸引他們來。

台南市政府經發局表示，台南好禮月月抽活動，最大獎推出價值600萬元的大樓景觀宅外，還有豪華汽車、五星級總統套房、頂級帆船遊程等大獎，只要憑消費滿200元發票或至指定市場/夜市兌換登錄劵就能參加抽獎，活動開跑9天，發票登錄金額已突破1億元，參加抽獎會員累積2萬1093人。

經發局長陳凱凌表示，繼全國商圈嘉年華活動在台南熱鬧登場，及國發會龔明鑫主委到台南宣傳三倍劵振興經濟之旅，北門、佳里、成大、後壁及孔廟等各商圈也接力推出滿額送或消費送好禮等促銷活動，各地同時不斷炒熱台南振興消費話題，邀請全國民眾儘快規劃行程到台南來觀光旅遊兼消費，也鼓勵市民朋友在地消費把手上的振興券留在台南，活絡地方經濟。

經發局指出，統計民眾來台南消費平均消費金額約1500元，相關優惠訊息可上台南振興遊購站(https://3000.tainan.gov.tw/)網站查詢，要讓三倍券在台南獲得極大化的價值，希望大家吃得愉快、玩得痛快、抽得爽快。

・超級划算必需吃一波