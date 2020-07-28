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獨／台南二監驚爆受刑人恐攻！原子筆狂插3分鐘...戒護員滿頭血　科長逃一劫

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▲▼監獄，牢獄，牢獄之災，坐牢。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash／Photo by Ye Jinghan on Unsplash）

▲南二監受刑人持原子筆攻擊戒護人員。（示意圖／翻攝自免費圖庫unsplash／Photo by Ye Jinghan on Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

台南第二監獄上周傳出受刑人攻擊矯正人員事件，周姓男子受刑人疑因不滿違規處罰變重，趁著到醫護室看診時，突然脫離戒護路線，衝進戒護科辦公室，要找科長理論，戒護人員上前制止，反遭周男持隨身攜帶的原子筆攻擊，雖然周男3分鐘內就被壓制，戒護人員頭部撕裂傷送醫，監所目前正在調查，考慮追究周男妨害公務等刑責。

據了解，因為《監獄行刑法》在7月15日修正實施，受刑人在監所違規的處分程度會有所變更，而因強盜案件入獄的周男，剛好在7月14日在獄中與人發生衝突，被送進違規房，周男自認因新法上路被加重處罰，戒護人員說明與新法無關，並建議可循管道申訴。

▲▼監獄，牢獄，牢獄之災，坐牢。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash／Photo by Ye Jinghan on Unsplash）

▲監所能否把原子筆列為管制物品至今仍存在爭議。（示意圖，危險動作請勿模仿／記者陳羿妏攝）

但周男仍然不滿，7月23日上午近11點，趁著戒護人員帶他和另2名受刑人前往醫護室途中，突然離開戒護視線，衝向戒護科辦公室，2名受刑人也跟上前看熱鬧，戒護人員當下與周男發生拉扯衝突，遭周男持原子筆對抗，雖這場騷動雖3分鐘就結束，周男想找的科長也不在辦公室，但是戒護人員頭部、左手肘分別有撕裂等傷害，立刻被送醫救治。

監所人員透露，目前周男持續在違規房中，作息與情緒都已經平復，由於他和另2名受刑人都脫離戒護視線，都將面臨處罰，此外，獄方也正調閱監視器畫面，調查了解事發經過，考慮另外追究周男妨害公務等刑責，以確保戒護人員工作尊嚴。

值得一提的是，原子筆是否被列為監所管制品至今仍存在爭議，目前各監所仍是依各自業務考量做決定，不過台北1名謝姓毒販日前遭台北地檢署提訊時，被法警以戒護安全為由，沒收他隨身戴著的原子筆，謝男提起行政訴訟，台北地院判北檢暫時保管謝男原子筆違法，引起基層檢察官不滿，並已提起上訴。

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