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八仙塵爆「奇蹟男孩」涉運毒　約好10萬元代收K郵包…錢沒收到只見警調上門

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八仙塵爆「奇蹟男孩」陳柏安。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲八仙塵爆「奇蹟男孩」陳柏安涉嫌代收K他命郵包遭起訴。（資料照／記者陳雕文翻攝）

記者劉昌松／台北報導

男子陳柏安在八仙塵爆中全身80%燒燙傷，多次手術植皮保住一命，被稱為「奇蹟男孩」，近年多次因毒品、妨害自由等案件登上社會新聞版面，今年6月間，陳被警調查出，涉嫌和廖姓男子共同以10萬元代價，代收國外寄來的K他命郵包，台北地檢署28日依違反《毒品防制條例》起訴陳、廖2人。

陳柏安在2018年1月間，因為在夜店與人為了分擔費用起糾紛，夥同6人將胡姓被害人拉下計程車痛毆，再帶到土城山區繼續虐打，陳依妨害自由等罪判拘役50天，得易科罰金5萬元，因未上訴已經確定。

2020年間，陳透過Facetime與綽號「小胖」的男子聯繫上，小胖開價10萬元要陳幫忙收個郵寄包裹，陳一口答應，並找廖姓友人當收件人，約好收到包裹後去跟小胖換錢朋分。

但是這個海外包裹一到海關就被查獲含有K他命，警調循線找到廖姓收件人以及陳柏安，2人坦承因為代收費用高，有想過可能是違法物品，但不知道小胖真實身分，檢察官調查後依運送三級毒品罪嫌起訴。

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