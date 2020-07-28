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跟進美、印　日議員聯盟提議限制TikTok：防資訊洩漏

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▲▼抖音,tiktok。（圖／路透）

▲北京公司開發的APP抖音（海外版名稱為TikTok），成為近日中美角力的關注焦點。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

繼印度、美國因資安疑慮，對中國大陸短影音社交軟體TikTok（抖音海外版）採取措施後，據日本《NHK》報導，自民黨議員聯盟也已向日本政府提出類似建議，理由是能防止「用戶訊息被洩露。」

報導指出，在美國因資安疑慮，討論禁用TikTok等來自中國大陸的應用程式時，日本自民黨議員聯盟亦於28日，召開會議商討對策；該議員聯盟提出，他們已向日本政府發出建議，尋求制定新政策，對一些App和中國開發的銀行系統等進行限制。

▲▼日本國會,安倍晉三（圖／達志影像／美聯社）

▲日本議員聯盟提議限制中國APP，圖為日本國會召開會議。（示意圖／達志影像／美聯社）

據瞭解，該聯盟系由日本自民黨大老、前經濟財政大臣甘利明組織，全稱為「規則形成戰略議員聯盟」，聯盟議員強調，除了一些中國開發的App以外，利用中國開發的AI，對融資等進行審查的銀行系統等，也曾出現過洩露訊息的情況。

自2018年以來，TikTok在日本青年人群中人氣飆升，截至2019年2月，日本TikTok的越活躍用戶數量已經達到950萬人；《日本經濟新聞》報導，2018年，日本大型娛樂公司愛貝克思集團宣布與字節跳動合作，在TikTok中添加約2萬5000首歌曲。

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