日防衛相：中國試圖改變國際秩序　美中緊張「比美蘇冷戰更難收場」

▲ 釣魚台主權爭議至今依然未解。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美中近來因《港版國安法》、南海爭議及互關領館等問題，關係日益緊張。日本防衛大臣河野太郎對此表示，中國改變國際秩序的意圖日漸明顯，對美中局勢惡化感到擔憂。日本將以日美同盟為基礎，考慮如何應對，同時也不能忽略與中溝通。

日本《共同社》28日報導，河野27日晚間在BS11電視台節目中談及美中情勢時指出，「最近中國試圖改變國際秩序的動向變得極其明顯」，具體事例包括中國海警船連日在釣魚台（日稱「尖閣諸島」）附近海域巡航、南海行徑等。

河野進一步說明，相較過去美蘇冷戰時期，眼下的事態「要收場更加困難」，原因包括前蘇聯幾乎沒有加入世界經濟，但中國從零件採購到供應的供應鏈卻和全球多國都有經濟往來。

另一方面，中日對釣魚台列嶼主權展開激烈攻防。日本防衛省據報已於18日修改航空自衛隊（簡稱空自）緊急升空標準，原先每出現1架共機，空自會出動2架戰機應對，現則上調為4架。中國更傳出本月曾要求禁止日本漁船進入釣魚台附近海域，但隨即被日方否決。

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