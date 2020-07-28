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安倍布口罩遭酸愚人節笑話　日本還要再發8000萬片

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文／中央社記者楊明珠東京27日專電

日本首相安倍晉三4月1日宣布發給每戶家庭2片布口罩，遭諷是愚人節笑話，發放作業6月已結束。不過，安倍政府仍將再發放8000萬片布口罩給照護設施、幼稚園等。

▲▼ 日本首相安倍晉三,布口罩,日本口罩。（圖／路透）

▲安倍政府發放布口罩，卻傳出給孕婦用的部分出現發霉、夾雜蟲子等異物。（圖／路透，下同）

日本朝日新聞報導， 安倍政府接下來要發放布口罩的對象是照護設施、托兒所、幼稚園等。

日本3月因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，市面上一罩難求，厚生勞動省3月下旬宣布要發放布口罩給民眾，以利防疫。因此，安倍政府編列預算總額466億日圓（約新台幣128億元）製造布口罩，發放給全國5000多萬戶家庭每戶各2片。

安倍晉三4月1日在防疫對策本部會議上宣布，將發給全國每戶2片布口罩，被外界戲稱為「安倍口罩」（Abenomask）。這個名詞取自「安倍經濟學」（Abenomics）的諧音。

▲▼日本東京一名攜帶行李箱的旅客通過車站剪票口。（圖／路透）

▲日本新冠肺炎疫情尚未趨緩。

日本政府還編列預算約504億日圓，用來製作布口罩，從3月下旬開始發放給照護設施、托兒所、幼稚園等，但因發放給孕婦用的布口罩被抱怨有發霉、夾雜蟲子等異物，多家承製業者一度回收布口罩進行品檢。

朝日新聞取得口罩業者與政府簽約的37份文件，計算發放及發包製造布口罩的數量高達2億8700萬片，其中郵寄費、諮詢中心、品檢等事務經費約占107億日圓。簽約並非採招標方式，而是直接向業者下訂單。根據合約書，所有布口罩應該要在8月底前交貨。

日本厚生勞動省表示，計劃持續發放布口罩給照護設施等的職員及入住者，並發放給保育所、幼稚園及安親班的職員每人約7片布口罩。（編輯：周永捷）

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