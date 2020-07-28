重申擁核換取和平！金正恩誇耀「核武自衛抗美帝」：保證沒人敢打北韓

▲金正恩掌權後二度在老兵大會發表談話，強調擁核的正當性。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（27）日在平壤出席掌權以來第5次的老兵大會，第2次在老兵大會上進行談話。金正恩慶祝停戰67周年，再次提及發展核武的重要性，強調只有核武才能保衛祖國和平，免於受帝國主義以及戰爭侵擾。

根據北韓官媒《朝中社》今（28）日報導，7月27日為北韓紀念《朝鮮停戰協定》的「戰勝節」，金正恩參拜參戰烈士墓地後，旋即前往平壤4.25文化會館舉行第6屆全國老兵大會，發表談話。

金正恩表示，「只有依靠我們最值得信賴、具有效率性的核武來自我保衛，才能確保這片土地沒有戰爭，才能擔保我國長遠的安全與未來。」

▲金正恩仍具有高度危機意識，宣示突破危機的決心。（圖／路透社）

韓戰結束將近70年，金正恩的談話中充滿危機意識，他表示，「在與敵人們激烈的對抗中，我們不能自稱現在是和平時期。帝國主義者欲抑制我國發展、侵略我國，他們的威脅可說是與日俱增！」

金正恩在談話中強調發國家展核武的正當性，「為了不重蹈1950年代戰爭所帶來的傷痛，就只能靠著擁有絕對武力來阻止戰事發生，若是換作其他人，早就在戰場上倒下千百遍；然而我們卻突破逆境、戰勝一切的威脅與挑戰，成為世界上的核武持有國，走上屬於我們自我發展的道路。」

他提起韓戰時的歷史，「我們從未遺忘當時由於彈藥不足，同志們不得已看著戰友葬身在洛東江的那種恨！因此我們將勇往直前，發展任誰都不敢侵犯、史上最強的國防武力。」

▲金與正、崔龍海、朴奉珠等人皆有出席。（圖／路透社）

他表示，「如今，無論是面臨多麼強大的軍事威脅，我們已發展能自我保衛的強大力量，絕不向帝國主義與敵人們低頭。」

他也補充，「戰爭，是只有輕視對方，才會發生的武力衝突。如今任誰也無法輕視我們。若誰膽敢輕視我們，絕對會讓他們付出相應的代價！」

金正恩也鼓勵台下的老兵，將重責大任交棒給年輕世代，「雖說如今情勢困難，但若和戰爭時期相比，根本就不算什麼。」

金正恩掌權後，2012、2013、2015、2018年北韓曾舉行四次的老兵大會，今年是上任後的第5次；而金正恩上一次在老兵大會上發表談話，是在2015年。

▲▼為紀念戰勝節，北韓在平壤大同江主體思想塔放煙火慶祝。（圖／路透社）



南韓《韓聯社》分析，以美國為首的對北韓國際制裁加劇，加上今年新冠肺炎（COVID-19）全球疫情影響，使得北韓經濟受到嚴重波及、進而導致民心思變，為鞏固領導權、團結內部，金正恩不得不在今年老兵大會上發表談話。

此次與會的高層包括金與正、崔龍海、朴奉珠、李炳哲等人。老兵大會結束後，內閣高層旋即前往人民文化宮殿與玉流館出席晚宴。

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