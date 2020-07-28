南韓軍廢除「關禁閉」！下月起「軍紀教育」正式取代...減薪只能佔月薪1/5

▲南韓國防部宣布，下個月將正式廢除軍內的「關禁閉」制度。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓軍方今（28）日宣布，8月將廢除實行124年的「關禁閉」制度，取而代之的懲戒制度是軍紀教育，包括減薪與譴責。

綜合《韓聯社》、《韓民族新聞》報導，南韓國防部28日表示，新修正的《軍人事法》（군인사법）於今年2月4日公佈，主要是廢除關禁閉，以軍紀教育、降薪、譴責等懲戒手段來取代，預計8月5日開始施行。

南韓軍方的「關禁閉」，主要是將士兵監禁在某拘禁場所15天以內的懲戒處分制度，由於在此制度下，軍方囚禁士兵、奪取人身自由時並無須令狀，因此為人所詬病，遭批違反「令狀主義」。

根據原本的《軍人事法》規定，南韓對違反軍紀士兵有降級、關禁閉、限制外出與放假、謹慎（即禁足反省）等4個由重至輕的懲戒階段措施；修法後，將細分為降級、軍紀教育（取代關禁閉）、降薪、調減休假、謹慎、譴責等6個懲戒手段。

取代關禁閉的軍紀教育，在其教育訓練中，將強調軍人精神與服役態度。與過去關禁閉制度相同，若被判處軍紀教育，則該段期間不列在服役期之中，換句話說，假設被判處15天的軍紀教育，則服役期將自動往後延長15天。南韓國防部對此表示，如此既可保障人權、又可維持如鐵般的軍隊綱紀。

另外，降薪最多只能達月薪的5分之1，最多可連續實行3個月。

據悉，南韓最早於1896年1月24日引進「關禁閉」制度，當時朝鮮王朝高宗頒布的第11號敕令中，在《陸軍懲罰令》規範此制度。

而台灣經歷「洪仲丘事件」後，民眾與社會開始檢視軍中人權問題，立法院院會於2015年4月21日三讀通過「陸海空軍懲罰法部分條文修正案」，正式廢除國軍的「禁閉」制。

►現實版「愛的迫降」！24歲染疫脫北者臥身荊棘田+手探地雷...漢江漂流7hr

►縮時保養、懶人必備！睡前敷一層，起床變美人