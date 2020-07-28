中國飛彈對準…關島恐從地圖消失！　美印太司令：只能部屬「神盾」防禦

▲美軍關島德森空軍基地腹地廣大。（圖／翻攝自Facebook／Andersen Air Force Base, Guam）

記者張方瑀／綜合報導

美軍印太司令部司令戴維森表示，若是中美發生戰爭，中國軍方可能會用飛彈瞄準關島，這個美軍主要的太平洋基地就可能從地圖上消失。戴維森指出，解決方法就是在關島部屬「神盾」防空反導系統，作為該地區的國土防禦支柱。

戴維森（Philip Davidson）日前接受《富比士雜誌》訪問時提到，若是中美開戰，中國可能會用巡弋飛彈和彈道飛彈瞄準關島，這座美國空軍的主要太平洋基地「可能會被從地圖上移除」。

報導指出，關島位於太平洋中央，距離中國約2900公里，其中安德森空軍基地腹地廣大，部署重多的轟炸機和重型戰機，但因為距離夠遠，一直都是難以攻擊的目標。

▲提康德羅加級（Ticonderoga class）巡洋艦是美國海軍所屬第一種配備神盾系統的戰艦。（圖／達志影像／美聯社）

不過，中國軍方了解該地對美國的戰略價值，已花費數十年設計攻擊路徑。目前中國解放軍程約4000公里的東風-26（DF-26）飛彈、空軍搭載「長劍-10型」巡弋飛彈的「轟-6」（H-6）轟炸機、海軍「鷹擊-18」（YJ-18）反艦飛彈，都能直接打擊到關島。

戴維森表示，解決方法即是在關島部屬「神盾」彈道飛彈防禦系統（Aegis missile-defense system）。目前美軍裝備的「薩德」（THAAD）和「愛國者」（Patriot）都是終段高空區域防禦飛彈系統，若是能透過「神盾」作戰系統在海上發射「SM-3飛彈」或是使用陸基「神盾」（Aegis Ashore）系統進行陸上發射，就能在大氣層邊緣攔截彈道飛彈。

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