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「台南文章牛肉湯」炸滿人潮　在地人沒吃過...曝私藏名單：要低調

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▲▼ 台南文章牛肉湯（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲遊客必排美食！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

正值暑假期間，不少民眾紛紛湧入南部，照著部落客指南吃喝玩樂！不過有網友好奇詢問，台南文章牛肉湯每天擠爆人潮，「真有這麼好吃嗎？」文章曝光後，評價正反兩極，有當地人更直言沒吃過，更熱心分享內行名單，「噓～要低調！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》驚呼，今（28）日經過台南文章牛肉湯時，赫見艷陽天下「報復性出遊人潮」炸滿街道上，讓他好奇想問「至少100人在排隊，真的有這麼好吃嗎？」

請繼續往下閱讀...

事實上，這間是老店，店家主打新鮮溫體牛，老闆俐落快手切完，直接淋大骨湯，肉質一秒呈現粉色，饕客們就可大快朵頤，另外配上薑絲也超對味。

文章曝光後，網友卻是看法兩極，一派狂酸「觀光客說好吃，在地人不吃」、「湯不熱肉超老又慢...第一次吃就雷到」、「有人就是喜歡排隊，排越長越覺得好吃」、「我在地人，還真的沒吃過」；另一派大讚「很甜很好吃，大家快來排，排越多越好吃」、「三年前吃過，覺得好吃」、「不錯吃，但不值得這樣排隊」、「是很好吃，沒錯呀」。

▲▼ 台南文章牛肉湯（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲網友分享市場內也有好吃牛肉湯！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

當地人也大方分享口袋名單，「阿牛仔牛肉湯，目前都是去這家，離產地最近價格最便宜，可惜店小內用位子不多，去都要小排隊一下」、「六千牛肉，這間直接完勝」、「個人覺得府城的比較好吃」、「助仔牛肉湯，這家感覺不輸他，還有火鍋」、「隔壁牛肉助也好吃」、「我都吃鬍鬚忠」、「石精臼也不錯」、「台南最好吃的牛肉湯 ，『郭巧味牛肉』在地人不會告訴你們的」。

▼不少在地人曝，沒吃過！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼ 台南文章牛肉湯（圖／翻攝爆廢公社公開版）

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