台南四草大橋消波塊驚見豬屍　守護台灣滷肉飯...動保處漏夜焚燒掩埋

▲台南市安平區四草大橋下消波塊下方，被人發現有一漂流豬屍，台南市動保處立刻派員赴現場，緊急採取就地焚毀後掩埋後，以消毒劑消毒後灑上漂白粉澈底消毒完畢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區四草大橋下消波塊下方，7月27日晚上被人發現有一漂流豬屍，台南市動保處立刻派員赴現場處理，經封鎖採樣送驗，並在海巡人員協助下採取就地焚毀後掩埋後，以消毒劑消毒後灑上漂白粉澈底消毒完畢。

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據了解，台南市農業局動保處7月27日晚間接獲海巡署南部分署第11岸巡隊安平漁港安檢所通報，在安平區四草大橋下消波塊下方有一死豬，動保處立刻派員赴現場處理，豬隻屍體在海巡人員協助下移至沙灘上進行防疫工作，動保處防疫人員穿著隔離防護衣進行現場封鎖管制、採樣送驗，並在海巡人員協助下採取就地焚毀後掩埋後，以消毒劑消毒後灑上漂白粉澈底消毒完畢。

海巡署人員於通報動保處後即拉起警戒帶，經動保處防疫人員現場初步研判，該豬屍約3週齡，體重約6公斤，經海水浸泡及海浪沖刷，屍體已明顯腫脹，體型外觀仍保持完整；防疫人員依標準作業流程進行採樣送檢，並送到行政院農業委員會家畜衛生試驗所進行檢驗。

因對岸中國非洲豬瘟疫情持續延燒已累計187案例，亞洲目前已經有12個國家發生非洲豬瘟疫情，全台防疫檢疫單位全力動員，誓師防堵非洲豬瘟傳入；目前台南市養豬戶有607戶，飼養頭數約60萬頭，排名全國第四，台南市政府繃緊神經嚴陣以待，全面落實執行防疫作業，市長黃偉哲並指示農業局動保處仍應加強執行各項防範措施，以確保養豬產業安全，守護台灣滷肉飯。

台南市動保處呼籲畜牧場或家中飼養動物死亡不可以任意丟棄，市府相關單位將循線找出並且可依《動物傳染病防治條例》開罰5萬到100萬元。此外養豬業者應該每日觀察動物健康情形，如果有發現可疑疫情時，尤其豬隻出現血痢、全身性出血時，應該立即主動與動保處聯繫。

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